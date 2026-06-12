ەڭ سەنىمدى 15 كولىك ماركاسى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ iSeeCars زەرتتەۋ كومپانياسى 174 ميلليوننان استام اۆتوكولىككە تالداۋ جۇرگىزىپ، ەڭ ۇزاق قىزمەت ەتەتىن كولىك برەندتەرىنىڭ رەيتينگىن جاريالادى.
ساراپشىلار كولىكتەردىڭ 400 مىڭ شاقىرىمنان (250 مىڭ ميل) استام قاشىقتىقتى كۇردەلى اقاۋسىز ەڭسەرۋ ىقتيمالدىعىن ەسەپتەگەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەڭ سەنىمدى برەند دەپ Toyota تانىلدى. كومپانيا كولىكتەرىنىڭ 400 مىڭ شاقىرىمنان ارتىق ءجۇرۋ مۇمكىندىگى ورتا ەسەپپەن %17,8 بولعان. بۇل - سالاداعى ورتاشا كورسەتكىشتەن بىرنەشە ەسە جوعارى ناتيجە.
ەكىنشى ورىنعا Toyota-نىڭ پرەميۋم برەندى Lexus جايعاستى. ۇزدىك تورتتىككە سونداي-اق Honda مەن Acura ەندى. ساراپشىلار ءدال وسى ءتورت برەندتىڭ عانا ورتاشا نارىقتىق دەڭگەيدەن جوعارى ناتيجە كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
زەرتتەۋدە اسىرەسە جول تالعامايتىن كولىكتەر مەن پيكاپتار ۇزاققا شىدامدى ەكەنى ايتىلعان. اتاپ ايتقاندا، Toyota 4Runner، Toyota Sequoia, Toyota Tacoma جانە Toyota Tundra مودەلدەرى ەڭ سەنىمدى كولىكتەر قاتارىنا كىرگەن. سونىمەن بىرگە Toyota Prius گيبريدى مەن Toyota Avalon سەدانى دا جوعارى باعالانعان.
ال ەۋروپالىق BMW، Mercedes-Benz جانە Audi برەندتەرى سەنىمدىلىك بويىنشا العاشقى وندىققا كىرمەگەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارى جاپون كولىكتەرىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ساپالى قۇراستىرۋ، قاراپايىم ءارى ءتوزىمدى ينجەنەرلىك شەشىمدەر جانە ۇزاق مەرزىمگە بەيىمدەلگەن تەحنيكالىق جۇيەلەر ەكەنىن ايتادى.
ەڭ ۇزاق قىزمەت ەتەتىن 15 برەندتىڭ قاتارىنا مىنا كومپانيالار ەنگەن:
1. Toyota
2. Lexus
3. Honda
4. Acura
5. Tesla
6. Cadillac
7. Lincoln
8. Buick
9. GMC
10. Chevrolet
11. Nissan
12. Mazda
13. Subaru
14. Infiniti
15. Ford