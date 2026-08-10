سيتسيليا جاعالاۋىنان جۇزدەگەن امفورا تيەلگەن ەجەلگى كەمە تابىلدى
استانا. KAZINFORM - سيتسيليا جاعالاۋىندا ەجەلگى ريم داۋىرىنە جاتاتىن كەمەنىڭ قالدىقتارى تابىلدى.
بولجام بويىنشا، ول ءبىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىنگى II- I عاسىرلارعا تيەسىلى. بۇل تۋرالى euronews جازدى.
يتاليا مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەمە سيتسيليانىڭ باتىسىنداعى مادزارا- دەل-ۆاللو جاعالاۋىنان شامامەن ءۇش تەڭىز ءميلى قاشىقتىقتا، 46 مەتر تەرەڭدىكتەن انىقتالعان.
تەڭىز تۇبىنەن جۇزدەگەن امفورا، قورعاسىننان جاسالعان ەكى زاكىر شتوگى جانە سول ماتەريالدان جاسالعان تاعى ءبىر قۇرىلىم تابىلدى.
يتاليانىڭ مادەنيەت ءمينيسترى الەسساندرو دجۋلي بۇل ولجانى سوڭعى جىلدارداعى ەڭ ماڭىزدى سۋاستى ارحەولوگيالىق جاڭالىقتارىنىڭ ءبىرى دەپ اتادى.
- تەڭىز بىزگە تاريحىمىزدىڭ قۇندى بولشەكتەرىن قايتارۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. مادزارا-دەل- ۆاللو ماڭىنداعى كەمە جەرورتا تەڭىزىن وركەنيەتتەر توعىسىنا اينالدىرعان ادامدار، باعىتتار مەن ساۋدا بايلانىستارى تۋرالى سىر شەرتەدى. ونىڭ تاريحىن اشىپ، قوعامعا تانىستىرۋ ءۇشىن زەرتتەۋ جالعاسادى،-دەدى الەسساندرو دجۋلي.
ەجەلگى كەمەنى جەكە تۇلعادان تۇسكەن اقپاراتتان كەيىن سۋ استىندا جۇمىس ىستەيتىن كارابينەرلەر انىقتاعان.
ەندى اۋماقتا قۇجاتتاۋ جانە ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. ماماندار ارحەولوگيالىق كونتەكستى قالپىنا كەلتىرىپ، تاريحي نىساندى قورعاۋعا قاجەتتى شارالاردى قابىلداماق.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن شۆەيتساريادا سۋ استىنان IV عاسىرداعى ريم كوپىرىنىڭ قالدىقتارى تابىلعانىن جازدىق.
سونداي-اق بولگاريادا تۇكتى مامونتتىڭ سۇيەكتەرى تابىلدى.