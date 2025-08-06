سۋيتسيدكە بەيىم جاستار اسكەرگە الىنبايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ارمياسىندا PSY- تاۋەكەل جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. ەندى پسيحوەموتسيونالدى اۋىتقۋلارى بار جاستار اسكەرگە شاقىرىلمايدى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگى.
قازاقستاندا اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى - PSY- سۋيتسيدتىك مىنەز-قۇلىققا بەيىمدىلىكتى ەرتە انىقتاۋعا باعىتتالعان تاۋەكەلدى اۋقىمدى ەنگىزۋ باستالادى. يننوۆاتسيا جەكە قۇرامنىڭ پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا جانە اسكەردەگى قايعىلى وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا ارنالعان.
PSY- تاۋەكەل ادىستەمەسىن قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري پسيحولوگتەرى ازىرلەدى. جاڭا جوبا 2025 -جىلعى كوكتەمگى شاقىرۋ كەزىندە ءساتتى سىناقتان ءوتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە سۋيتسيدكە بەيىمدىلىك بەلگىلەرى بار 470 تەن استام جاس انىقتالىپ، ولاردىڭ ءبارى قىزمەتتەن بوساتىلدى نەمەسە قوسىمشا تەكسەرۋگە جىبەرىلدى.
جاڭا جۇيە باستاپقى سكرينينگتى، تەرەڭ پسيحولوگيالىق تەكسەرۋدى جانە قاجەت بولعان جاعدايدا پسيحياتريالىق ساراپتامانى قامتيتىن پسيحودياگنوستيكانىڭ كوپ ساتىلى مەحانيزم سانالادى. ماقسات - پسيحوەموتسيونالدىق تۇراقتىلىعى ءالسىز، ياعني اسكەري قىزمەتكە پسيحولوگيالىق تۇرعىدان دايىن ەمەس ادامداردى اسكەر قاتارىنا الماي، الدىن الا انىقتاۋ.
PSY- تاۋەكەلدى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى ق ر ق ك ۇلتتىق اسكەري- پاتريوتتىق ورتالىعىندا وتكەن ۆەدومستۆوارالىق جۇمىس توبى وتىرىسىنىڭ نەگىزگى تاقىرىبىنا اينالدى. ونىڭ قۇرامىنا قورعانىس، ىشكى ىستەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ جانە باسقا دا مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ ماماندارى كىردى.
قورعانىس مينيسترلىگى تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار دەپارتامەنتى پسيحولوگيالىق جانە اسكەري-الەۋمەتتىك جۇمىس باسقارماسىنىڭ باستىعى پودپولكوۆنيك ارمان قالىشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، باستاما ۇكىمەتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر جانە اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى شەڭبەرىندە جۇيەلى پروفيلاكتيكانىڭ ءبىر بولىگى بولادى.
- ءبىز پسيحولوگيالىق تۇراقسىزداردى ەلەكتەن وتكىزىپ قانا قويماي، بولاشاق اسكەري بولىمدەردىڭ ۇجىمدارىن ىقتيمال قاۋىپتى جاعدايلاردان قورعاۋعا تىرىسامىز. بۇل بولىمشەلەردەگى دەنساۋلىق، ءومىر جانە مورالدىق احۋال قاتىستى، - دەدى پودپولكوۆنيك ارمان قالىشيەۆ.
ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە PSY- تاۋەكەلدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. يننوۆاتسيا ىرىكتەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى، ارمياداعى شتاتتان تىس جاعدايلاردىڭ سانىن ازايتىپ، جاس اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىن نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، دۇنيەجۇزى ەلدەرىنىڭ اراسىندا قازاقستان سۋيتسيد سانى بويىنشا وكىنىشكە قاراي جەتەكشى ورىندا. وزىنە قول جۇمسايتىنداردىڭ كوبى - 15-19 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر. بۇعان دەيىن Kazinform سۋيتسيدتىڭ الدىن الۋ جولدارىن زەردەلەپ كوردى.