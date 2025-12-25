ق ز
    08:55, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سيريانىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى داماسكىدە د ا ي ش لاڭكەستەرىنىڭ جەتەكشىسىن ۇستادى

    استانا. KAZINFORM - سيريانىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، داماسكىدە د ا ي ش لاڭكەستىك ۇيىمىنىڭ جەتەكشىسىن قولعا ءتۇسىردى.

    Сирияның қауіпсіздік күштері Дамаскіде ДАИШ лаңкестерінің жетекшісін ұстады
    فوتو: Report

    Report اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تۋرالى پروۆينسيالىق دەپارتامەنت باستىعى گەنەرال احمەد اد-داللاتيدىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ايتىلعان.

    - ءبىزدىڭ ارنايى بولىمشەلەرىمىز اسكەري بارلاۋ جانە حالىقارالىق كواليتسيا كۇشتەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ، مۋاداميا ماڭىنداعى د ا ي ش بەكىنىسىن جويۋ وپەراتسياسىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە داماسكىدەگى تەرروريستىك توپتىڭ جەتەكشىسى تاحا از-زۋابي جانە ونىڭ ءبىرقاتار سىبايلاسى قاماۋعا الىندى. ولاردان جارىلعىش بايلانعان بەلبەۋلەر مەن قارۋ-جاراق تاركىلەندى، - دەلىنگەن ماتىندە.

    اد-داللاتيدىڭ ايتۋىنشا، تەكسەرۋ جەرگىلىكتى تۇرعىنداردان كەلگەن حاباردان كەيىن جۇرگىزىلگەن. ولار قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرىنە قىلمىسكەرلەردى ۇستاۋعا كومەكتەستى.

    - بۇل ءبىزدىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىمىزدىڭ داماسكىدەگى جانە ونىڭ اينالاسىنداعى كەز كەلگەن تۇراقتىلىق قاۋپىنە قارسى تۇرۋعا دايىن ەكەندىگىن كورسەتەتىن دايش ۇيىمىنا ۇلكەن سوققى، - دەپ اتاپ ءوتتى گەنەرال.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
