سيرياداعى تۇتقيىل شابۋىل: ا ق ش-تىڭ ەكى اسكەري قىزمەتكەرى مەن ازاماتى وپات بولدى
استانا. KAZINFORM - سيريادا «يسلام مەملەكەتى» ۇيىمىنىڭ سودىرى ۇيىمداستىرعان تۇتقيىل شابۋىل سالدارىنان ا ق ش-تىڭ ەكى اسكەري قىزمەتكەرى مەن ءبىر ازاماتى قازا تاپتى. بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
CENTCOM مالىمدەمەسىنە سايكەس، تاعى ءۇش اسكەري قىزمەتكەر جاراقات العان.
- شابۋىل جاساعان قارۋلى ادام كوز جۇمدى. قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا قۇرمەت ءبىلدىرۋ جانە پەنتاگوننىڭ ساياساتىنا سايكەس، اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ اتى-ءجونى جاقىن تۋىستارىنا حابارلانعاننان كەيىن 24 ساعات وتكەن سوڭ عانا جاريالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ا ق ش اكىمشىلىگى پالميرا اۋدانىنا جاقىن جەردە سيريالىق-امەريكالىق بىرلەسكەن پاترۋلگە جاسالعان شابۋىلدى ۇيىمداستىرۋعا كىنالى تۇلعالاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اقش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن سيريانىڭ وتپەلى ۇكىمەتىندەگى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى اسااد اش-شەيباني اراسىنداعى تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاريالانعان مالىمدەمەدە ايتىلعان، دەپ جازادى ت ا س س.
مالىمدەمەدە اتاپ وتىلگەندەي، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى اسااد اش-شەيباني كوڭىل ايتىپ، سيريا ۇكىمەتىنىڭ «يسلام مەملەكەتى» تەرروريستىك ۇيىمىنان تونەتىن ورتاق ءقاۋىپتىڭ الدىن الۋ جانە ونى جويۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى.
- امەريكا قۇراما شتاتتارى امەريكالىقتارعا زيان كەلتىرەتىن جانە ءقاۋىپ توندىرەتىن بارلىق تۇلعالاردى جاۋاپقا تارتادى، - دەلىنگەن ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
بۇعان دەيىن سەنبى كۇنى سيريانىڭ رەسمي SANA اقپارات اگەنتتىگى سيريانىڭ ورتالىق بولىگىندەگى پالميرا قالاسىنىڭ ماڭىندا سيريالىق جانە امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردەن قۇرالعان بىرلەسكەن پاترۋلگە وق اتىلعانىن حابارلاعان ەدى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، وقيعا سالدارىنان ەكى سيريالىق اسكەري جاراقات الىپ، بىرنەشە امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر جاراقاتتانعان، ال شابۋىل جاساعان ادام وقيعا ورنىندا قازا تاپقان.