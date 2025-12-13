ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:45, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سيريادا تويدا جارىلىس بولىپ، 33 ادام زارداپ شەكتى

    استانا. KAZINFORM - سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى داراا پروۆينتسياسىنداعى ابيدين اۋىلىندا ۇيلەنۋ تويىنا گراناتامەن جاسالعان شابۋىلدان 33 ادام زارداپ شەكتى، ولاردىڭ اراسىندا بالالار دا بار. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.

    Сирияда тойда жарылыс болып, 33 адам зардап шекті
    Фото: Report

    مالىمەتتەرگە قاراعاندا، بەلگىسىز بىرەۋلەر توي وتەتىن جەرگە ەكى گراناتا لاقتىرىپ، كەلگەن قوناقتاردى جارالاعان.

    - جاراقات العانداردىڭ جاعدايى جەڭىل، نە بولماسا اۋىر دەپ ايتۋعا كەلمەيدى. بارلىعى قالىپتى جاعدايدا. تەك ءبىر ادامنىڭ اياعىن كەسۋگە تۋرا كەلگەن، - دەيدى جەرگىلىكتى شەنەۋنىك.

    وقيعا بويىنشا تەرگەۋ باستالدى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جاعدايدىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.

    اپتا باسىندا سيريا استاناسى داماسكىدە جارىلىس بولدى. وقيعا سيريانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باشار اساد ۇكىمەتىنىڭ قۇلاۋىنىڭ ءبىر جىلدىعىنا ارنالعان ءىس- شارالارعا دايىندىق كەزىندە بولعان.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار