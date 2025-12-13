سيريادا تويدا جارىلىس بولىپ، 33 ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى داراا پروۆينتسياسىنداعى ابيدين اۋىلىندا ۇيلەنۋ تويىنا گراناتامەن جاسالعان شابۋىلدان 33 ادام زارداپ شەكتى، ولاردىڭ اراسىندا بالالار دا بار. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
مالىمەتتەرگە قاراعاندا، بەلگىسىز بىرەۋلەر توي وتەتىن جەرگە ەكى گراناتا لاقتىرىپ، كەلگەن قوناقتاردى جارالاعان.
- جاراقات العانداردىڭ جاعدايى جەڭىل، نە بولماسا اۋىر دەپ ايتۋعا كەلمەيدى. بارلىعى قالىپتى جاعدايدا. تەك ءبىر ادامنىڭ اياعىن كەسۋگە تۋرا كەلگەن، - دەيدى جەرگىلىكتى شەنەۋنىك.
وقيعا بويىنشا تەرگەۋ باستالدى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جاعدايدىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
اپتا باسىندا سيريا استاناسى داماسكىدە جارىلىس بولدى. وقيعا سيريانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باشار اساد ۇكىمەتىنىڭ قۇلاۋىنىڭ ءبىر جىلدىعىنا ارنالعان ءىس- شارالارعا دايىندىق كەزىندە بولعان.