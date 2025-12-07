سيريادا ءتورت جىلدان كەيىن جالپىۇلتتىق سايلاۋ وتەدى - پرەزيدەنت اش-شاراا
استانا. KAZINFORM - سيريا پرەزيدەنتى احمەد اش-شاراا ەلدىڭ سايلاۋعا نەگىزدەلگەن، ينستيتۋتتارعا سۇيەنەتىن مەملەكەتكە اينالاتىنىن مالىمدەدى، دەپ انادولى اگەنتتىگى جازدى.
ول بۇل تۋرالى قاتاردىڭ دوحا قالاسىندا وتكەن «ادىلەت ءىس جۇزىندە: ۋادەلەردەن پروگرەسكە» اتتى 23 -فورۋمىندا ايتتى.
پرەزيدەنت اش-شاراا كوشى-قون كەزەڭىندە ەشبىر ۇكىمەتتىڭ بارلىق حالىق توپتارىمەن تولىق كەلىسىمگە كەلە المايتىنىن اتاپ ءوتتى. سوڭعى جىلى ورىن العان وقيعالاردى ەل ەشقاشان قابىلدامايدى، ال كىنالىلەر سوت الدىنا تارتىلعان.
شاراا ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتۋ جاعدايىنىڭ جاقسارعانىن ايتتى:
- ءبىز بيلىككە كەلگەندە ەلەكتر قۋاتى تەك 1,5 ساعات بەرىلەتىن. قازىر بۇل كورسەتكىش 12-14 ساعاتقا جەتتى. جىل سوڭىنا قاراي ءوز قاجەتتىلىكتەرىمىزدى تولىق قامتاماسىز ەتەتىن دەڭگەيگە جەتەمىز، - دەدى ول.
پرەزيدەنت بەس جىلدىق وتپەلى كەزەڭنەن كەيىن، ياعني ءتورت جىلدان سوڭ ەلدە جالپىۇلتتىق سايلاۋ وتەتىنىن حابارلادى.
احمەد اش-شاراا ەلدىڭ بولاشاعى «جەكە تۇلعالارعا ەمەس، ينستيتۋتتارعا نەگىزدەلگەن باسقارۋ مودەلى» ارقىلى قۇرىلاتىنىن جانە ۇكىمەتكە وكىلدىكتىڭ قابىلەتتىلىك پرينتسيپىنە سۇيەنە وتىرىپ قامتاماسىز ەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، بۇرىنعى رەجيمنىڭ قۇلاۋىنان كەيىن ەلدە جاڭا ۇكىمەت قۇرىلىپ، وتپەلى كەزەڭنىڭ «جول كارتاسى» كۇشىنە ەنگەنى ەسكە سالىندى. حالىق كەڭەسىنە سايلاۋ وتپەلى پروتسەسس شەڭبەرىندە ۇيىمداستىرىلعان، ءال تورت جىلدان كەيىن مىندەتتى تۇردە جالپىۇلتتىق سايلاۋ وتكىزىلەتىنى ناقتىلاندى.
پرەزيدەنت ەكونوميكالىق قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا نازار اۋدارىپ، ا ق ش-پەن «سەزار» زاڭى بويىنشا سانكسيالاردى جويۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى. ول اكىمشىلىكتىڭ وسى باستامانى قولداعانىن جەتكىزدى.
شاراا بۇرىنعى بيلىك «كونفەسسيالىق شيەلەنىستەردى كۇشەيتتى» دەپ اتاپ، وتپەلى كەزەڭدە قىلمىستىق ارەكەتتەردى، اسىرەسە جاعالاۋ ايماعى مەن سۋۆەيدەدەگى زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى زەرتتەۋ ءۇشىن كوميسسيالار قۇرىلعانىن حابارلادى.
- ەكى وڭىردەگى وقيعالاردىڭ كوزى - قۇلاتىلعان رەجيمنىڭ اۋىر مۇراسى، ال زارداپ شەككەندەر ءبارى سول رەجيمنىڭ قۇرباندارى، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلعى قازان ايىندا سيريادا پارلامەنت سايلاۋى وتكەن بولاتىن، بۇل باشار اساد رەجيمى قۇلاتىلعاننان كەيىنگى العاشقى سايلاۋ ەدى.