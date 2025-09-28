سيريا سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت باشار اسادتى قاماۋعا الۋعا وردەر بەردى
استانا. KAZINFORM - داماسك سوتى 2024-جىلى جەلتوقساندا بيلىكتەن قۋىلعان سيريا پرەزيدەنتى باشار اسادتى قاماۋعا الۋعا وردەر بەردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ايىپتاۋلار 2011-جىلى دارا پروۆينتسياسىنداعى ۇكىمەتكە قارسى شەرۋلەردىڭ باسىلۋىنا قاتىستى بولىپ وتىر. بۇل نارازىلىقتار قاندى قاقتىعىستى تۋدىردى، ول باسقا ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن كەڭ اۋقىمدى سوعىسقا ۇلاستى. بىلتىر جەلتوقسان ايىندا كوتەرىلىسشىلەر بيلىككە كەلگەننەن كەيىن اسادتىڭ ءوزى قاشىپ كەتكەن بولاتىن.
سيريانىڭ سانا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، داراداعى نارازىلىق شەرۋلەرىن كۇشپەن باسىپ-جانشۋ كەزىندە قۇربان بولعانداردىڭ تۋىستارى سوتقا شاعىم تۇسىرگەن. اساد قاساقانا كىسى ءولتىردى، ازاپتادى جانە زاڭسىز تۇرمەگە قامادى دەپ ايىپتالعان.
سيريانىڭ جوعارعى سوتى سيريا سوتىنىڭ قاماۋعا الۋ وردەرى باشار اسادتى حالىقارالىق ىزدەۋگە، سونىڭ ىشىندە ينتەرپول ارقىلى ىزدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
داراداعى نارازىلىقتار 2011-جىلى ناۋرىزدا باستالدى. ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا نارازىلىقتاردى باسۋ ءۇشىن قالاعا ارميا بولىمدەرى مەن اسكەري تەحنيكالار اكەلىندى.
سودان كەيىن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى شەرۋلەردى توقتاتۋ ءۇشىن دەمونسترانتتارعا وق جاۋدىردى. بەلسەندىلەردىڭ حابارلاۋىنشا، دارادا نارازىلىق شەرۋلەرىنىڭ العاشقى التى اپتاسىندا جۇزدەگەن دەمونسترانت قازا تاپقان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، فرانسيا باشار اسادتى تۇتقىنداۋعا وردەر بەردى.
سونداي-اق سيريادا باشار اساد كەتكەننەن كەيىن العاش رەت پارلامەنتتىك سايلاۋ وتەتىنىن حابارلادىق.