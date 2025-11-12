سيريا ۇلتتىق مۋزەيىنە ۇرى ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - سيريا ۇلتتىق مۋزەيىنە ۇرى ءتۇسىپ، ولار ەجەلگى مۇسىندەر مەن قۇندى جادىگەرلەردى ۇپتەپ كەتكەن. بۇل تۋرالى سينگاپۋرلىق Lianhe Zaobao باسىلىمى حابارلادى.
بەلگىلى بولعانداي، داماسك قالاسىنىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان ۇلتتىق مۋزەيدە 10-قاراشا كۇنى كەشكە قاراي ۇرلىق دەرەگى تىركەلدى. قازىر وقيعا بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۇرلانعان مۇسىندەردىڭ تاريحى ەجەلگى ريم داۋىرىنە دەيىن بارادى.
مۋزەي بەرگەن اقپاراتقا سايكەس، ۇرىلار قىلمىس كەزىندە شىنى سورەلەردى سىندىرعان. داماسك قالالىق ىشكى قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ وكىلى تەرگەۋ ورگاندارىنىڭ ۇرىلاردى ۇستاۋ جانە قولدى بولعان ەسكەرتكىشتەردى قايتارۋ ءۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلداعانىن مالىمدەدى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، مۋزەيدەن التى كونە ءمۇسىن ۇرلانعان.
1936 -جىلى ىرگەسى قالانعان سيريا ۇلتتىق مۋزەيى اراب ەلدەرى بويىنشا تاريحى ەڭ تەرەڭ جانە اسا ماڭىزدى مادەني مەكەمەلەردىڭ ءبىرى.
سيريادا ازاماتتىق سوعىس باستالعاننان كەيىن، مۋزەي 2012 -جىلى جابىلعان ەدى. 2018 -جىلى مۋزەيدىڭ ءبىر بولىگى قايتا اشىلعان. ال سيريادا بيلىك اۋىسقاننان كەيىن، 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىندا مۋزەي جۇمىسى تولىق قالپىنا كەلگەن ەدى.
اۆتور
ەرلان مازان