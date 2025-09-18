سىرتتان ساتىپ الۋعا ءماجبۇر: قىتايدا قوقىس جەتپەي جاتىر
قىتايدا قوقىس ازايىپ كەتتى. سونىڭ سالدارىنان ەلدەگى ءىرى قوقىس ورتەيتىن زاۋىتتار تولىق قۋاتتا جۇمىس ىستەي الماي وتىر، ءتىپتى كەيبىرى قالدىقتى سىرتتان ساتىپ الۋعا ءماجبۇر، دەپ حابارلايدى turkystan.kz باسىلىمى Financial Times-كە سىلتەمە جاساپ.
بۇل جاعداي، ءبىر جاعىنان پارادوكس. الەم ەلدەرى قوقىس كولەمىنىڭ كۇن سايىن ارتىپ بارا جاتقانىنا الاڭداسا، قىتاي كەرىسىنشە قوقىس تاپشىلىعىنا تاپ بولدى. سەبەبى كەيىنگى جىلدارى مەملەكەت قوقىس ينفراقۇرىلىمىن دامىتىپ، ميللياردتاعان ينۆەستيسيا قۇيعان ەدى. مەگاپوليستەر ماڭىنداعى قوقىس پوليگوندارىنىڭ لىق تولۋىنا جاۋاپ رەتىندە ەل بيلىگى قوقىستى تەرميالىق جولمەن وڭدەيتىن زاۋىتتاردى جاپپاي سالا باستادى.
الايدا جاڭا ەكولوگيالىق ساياسات كۇتپەگەن ناتيجەگە جەتكىزدى: بيلىك قالدىقتاردى سۇرىپتاۋدى كۇشەيتتى، تۇرعىندارعا قاتاڭ ەرەجەلەر ەنگىزدى، ال حالىق تۇتىنۋدا جاۋاپتىراق بولا باستادى. ناتيجەسىندە زاۋىتتاردىڭ قۋاتى ەلدە قالعان قوقىس كولەمىنەن اسىپ ءتۇستى. كەيبىر وڭىرلەردە ءوندىرىس توقتاپ قالماۋ ءۇشىن زاۋىتتار قالدىق ساتىپ الۋعا كوشكەن.
ماماندار مۇنداي تەڭگەرىمسىزدىك الداعى ۋاقىتتا ەكونوميكالىق جانە ەكولوگيالىق قيىندىقتارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ويتكەنى ميللياردتاعان ينۆەستيسيا سالىنعان زاۋىتتاردىڭ بوس تۇرۋى ەل بيۋدجەتىنە دە، قالدىقتاردى باسقارۋ جۇيەسىنە دە اۋىر سالماق تۇسىرەدى.