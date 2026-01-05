سىرتتاعى اعايىننىڭ تاريحي وتانىنا ورالعانىن قۇپتايمىن - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. قازاقپارات - «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سىرتتاعى اعايىننىڭ تاريحي وتانىنا ورالعانىن قۇپتايتىنىن ايتتى.
- قانداستار ماسەلەسىنە كەلسەك. ارينە، مەن سىرتتاعى اعايىننىڭ تاريحي وتانىنا ورالعانىن قۇپتايمىن. ءبىراق ولاردىڭ قوعامىمىزعا دۇرىس كىرىگۋىنە قاتىستى ماسەلەلەردى شەشۋ قاجەت. بىلتىر قازاقستانعا 16 مىڭنان استام قانداس كوشىپ كەلگەن. سونىڭ ىشىندە ەڭبەككە جارامدى ازاماتتاردىڭ ون بەس پايىزىنىڭ عانا جوعارى ءبىلىمى بار. سول سەبەپتى كوبى قازاقستانداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ورتاعا بەيىمدەلۋ بارىسىندا قيىندىقتارعا تاپ بولادى. ولار نەگىزىنەن الماتى وبلىسىنىڭ حالىق كوپ تۇراتىن اۋداندارى مەن اۋىلدارىنا جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاوزەن قالاسىنا قونىستانعان. ورتالىق جانە جەرگىلىكتى بيلىك، سونداي-اق، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بۇل جاعدايعا نازار اۋدارۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت بىلتىرعى سۇحباتىندا قازاقستاندا بارلىق ازاماتتىڭ قۇقىعى بىردەي ەكەنىن، ەشكىمگە ەشقانداي ارتىقشىلىق نەمەسە باسىمدىق بەرىلمەيتىنىن ايتقانىن ەسكە سالدى.
- ءبىز وركەنيەتتى، ادىلەتتى مەملەكەت قۇرىپ جاتىرمىز. «زاڭ ۇستەمدىگىن» قامتاماسىز ەتۋ، ءبىلىمنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ، مادەنيەتتى بولۋ، ايانباي ەڭبەك ەتۋ، تارتىپكە باس يۋ جانە مەملەكەتتىك رامىزدەرگە قۇرمەتپەن قاراۋ ارقىلى عانا وسى ماقساتقا جەتەمىز. ەلىمىزدىڭ بولاشاعى دارىندى، باستاماشىل ءارى وتانشىل جاستاردىڭ قولىندا. مەن مۇنى ۇنەمى ايتىپ جۇرەمىن. سەبەبى مەملەكەت باسشىسى رەتىندە وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جاسامپاز قۋاتىنا سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.