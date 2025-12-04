سىرت مەملەكەتتەرگە ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋعا رۇقسات كۇشىنە ەندى
استانا. قازاقپارات - 3 - جەلتوقساننان باستاپ قازاقستان اۋماعىنان ءۇشىنشى ەلدەرگە جانە ە ا ە و ەلدەرىنە ءىرى قارا مال ەتىن اكەتۋگە كۆوتالار ءبولۋ قاعيدالارى كۇشىنە ەندى. اتالعان نورما 2025 -جىلعى 31 - جەلتوقسانىنا دەيىن قولدانىلادى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ءىرى قارا مال ەتىن اكەتۋگە ارنالعان ساندىق ليميت 13000 توننانى قۇرايدى.
ءبىر تۇلعاعا ارنالعان كۆوتا مولشەرى بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعىنا بايلانىستى مىناداي مولشەردە بەلگىلەنەدى:
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعى 5000 (بەس مىڭ) باستالعاندا — 1000 (ءبىر مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعى 10000 (ون مىڭ) باستالعاندا — 2000 (ەكى مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعى 15000 (ون بەس مىڭ) باستالعاندا — 3000 (ءۇش مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعى 20000 (جيىرما مىڭ) باستالعاندا — 4000 (ءتورت مىڭ) توننا.
كۆوتا ءوزىنىڭ بورداقىلاۋ الاڭىنان مال باسىن پايدالانۋ كەزىندە ەت وڭدەۋشى كاسىپورىننىڭ ءىرى قارا مالىنىڭ ەتىنە بولىنەدى.
كۆوتا مىناداي ولشەمشارتتارعا سايكەس كەلەتىن جەكە جانە/نەمەسە زاڭدى تۇلعالارعا (ونىڭ ىشىندە ەكسپورتتىق كومپانيالارعا) بولىنەدى:
ەسەپكە الۋ ءنومىرى بار ەت كومبيناتىنىڭ بولۋى؛
ءبىرجولعى قۋاتى كەمىندە 5000 (بەس مىڭ) باس ءىرى قارا مال بولاتىن، ەسەپكە الۋ ءنومىرى بار جەكە بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ بولۋى، مالدىڭ جاسى كەمىندە 12 (ون ەكى) اي، اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن سايكەستەندىرۋ دەرەكقورىندا تىركەلگەن، بورداقىلاۋ ۇزاقتىعى كەمىندە 4 (ءتورت) اي بولۋى، سونداي-اق وسى ءىرى قارا مال باسىندا قۇلاق سىرعالارى تۇرىندە راديوجەلىلىك بەلگىسىمەن سايكەستەندىرۋدىڭ بولۋى (RFID). ءبولۋ ساتىندەگى كۆوتا كولەمىن ەسەپتەۋ جانە جوعارىدا كورسەتىلگەن ولشەمشارتتارعا سايكەس ءبىر باستىڭ ورتاشا ءتىرى سالماعى 200 (ەكى ءجۇز) كيلوگرامم بولىپ ايقىندالادى؛
سىرتقى ەكونوميكالىق كەلىسىمشارتتارىنىڭ بولۋى.
- كۆوتالار «ە- ليتسەنزيالاۋ» پورتالىندا بولىنەدى جانە «ساندىق شەكتەۋلەر (كۆوتالار) ەنگىزىلگەن كەزدە تاۋارلاردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ ەكسپورتىنا جانە (نەمەسە) يمپورتىنا ليتسەنزيا بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ قاعيدالارىنا سايكەس جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن ەكسپورتتاۋعا ليتسەنزيا الۋ كەزىندە اۆتوماتتى تۇردە بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ليسەنزيا يەلەرى ليسەنزيانىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى وتكەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك 15 كۇن ىشىندە ۋاكىلەتتى ورگانعا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 2023 -جىلعى 24- قاراشاداعى № 125 شەشىمىمەن بەكىتىلگەن ءۇشىنشى ەلدەرمەن ساۋدادا تاريفتىك ەمەس رەتتەۋ شارالارى قولدانىلاتىن تاۋارلاردىڭ ءبىرىڭعاي تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن تاۋارلاردىڭ ەكسپورتىنا جانە (نەمەسە) يمپورتىنا ليتسەنزيالار مەن رۇقساتتار بەرۋ قاعيدالارىنا № 3 قوسىمشاعا سايكەس نىسان بويىنشا تاۋارلاردىڭ ەكسپورتىنا جانە (نەمەسە) يمپورتىنا ليتسەنزيانىڭ ورىندالۋى تۋرالى انىقتامانى ۇسىنادى.
«ساندىق شەكتەۋلەر (كۆوتالار) ەنگىزىلگەن كەزدە جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن ەكسپورتتاۋعا جانە (نەمەسە) يمپورتتاۋعا ليتسەنزيا بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتىن كورسەتۋ قاعيدالارىمەن تولىعىراق سىلتەمە ارقىلى تانىسۋعا بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەپۋتات قىرىقبايەۆ ەت ەكسپورتىنا سالىنعان تىيىمدى جويۋدى سۇراعان ەدى.