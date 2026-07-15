سيفرلىق تەڭگەنى قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋعا بولا ما - ۇلتتىق بانك جاۋابى
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا 18-شىلدەدە قولدانىسقا ەنەتىن سيفرلىق تەڭگە قالاي پايدالانىلاتىنىن مالىمدەدى.
- سيفرلىق تەڭگەنى قولما-قول اقشاسىز قىزمەتتەردى قولدانعانىڭىزداعىداي، بانك قوسىمشالارى نەمەسە كارتالار ارقىلى پايدالانۋعا بولادى. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مەن باسقا دا تولەم قىزمەتتەرىن جەتكىزۋشىلەر سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىندا وپەراتسيالار جۇرگىزە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، سيفرلىق تەڭگە قۇنى جاعىنان قولما-قول جانە قولما-قولسىز اقشا تۇرىندەگى تەڭگەمەن بىردەي. 1 سيفرلىق تەڭگە قولما-قول نەمەسە قولما-قولسىز اقشا تۇرىندەگى 1 تەڭگەگە تەڭ.
ودان بولەك، سيفرلىق تەڭگەنى ايىرباستاۋ ۇدەرىسى قيىن بولمايدى.
- سيفرلىق تەڭگەنى قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىم، ياعني بانكوماتتار مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ كاسسالارى ارقىلى، سيفرلىق كارتانى پايدالانۋ ارقىلى نەمەسە بانك بولىمشەسىنە بارعان كەزدە قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋعا بولادى. سيفرلىق تەڭگەنى قولما-قولسىز اقشاعا ايىرباستاۋ پروتسەسى ەكىنشى دەڭگەيلى بانك قوسىمشالارى ارقىلى نەمەسە بانك بولىمشەسىنە بارۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 18-شىلدە سيفرلىق تەڭگە قولدانىسقا ەنەتىنىن جازعانبىز.