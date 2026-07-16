سيفرلىق تەڭگەنى قولدانۋ قاۋىپسىز بە
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا 18 -شىلدەدە قولدانىسقا ەنەتىن سيفرلىق تەڭگەنى پايدالانۋدىڭ قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى قانداي ەكەنىن مالىمدەدى.
- سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسى دەرەكتەر مەن وپەراتسيالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن بارىنشا قورعاۋدى كوزدەيدى. ونى ازىرلەۋ بارىسىندا قازىرگى جانە كەلەشەكتە تۋىنداۋى مۇمكىن كيبەرقاۋىپتەر ەسكەرىلدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق بانك مالىمەتىنشە، جۇيەنىڭ قاۋىپسىزدىگى بىرنەشە دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلەدى.
بىرىنشىدەن، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ورىندايتىن وپەراتسيالار زاماناۋي شيفرلاۋ مەن قولجەتىمدىلىكتى باقىلاۋ تەحنولوگيالارى ارقىلى قورعالادى.
سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىك ينفراقۇرىلىم دەڭگەيىندە دە قاراستىرىلعان. ول پلاتفورمانىڭ تۇراقتى ءارى سەنىمدى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل دەڭگەيدە سەرۆەرلەردىڭ فيزيكالىق قاۋىپسىزدىگى مەن جۇيەنىڭ اقاۋعا توزىمدىلىگىنە ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
ودان بولەك، سيفرلىق تەڭگەمەن جۇمىس ىستەيتىن بارلىق سەرۆيستىڭ قاۋىپسىزدىگى سەرۆيستىك دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل رۇقساتسىز قول جەتكىزۋ مەن كيبەرشابۋىل قاۋپىن بارىنشا تومەندەتۋگە باعىتتالعان.
جاۋاپتى ماماندار مونيتورينگ جانە ارەكەت ەتۋدى دە نازاردا ۇستايدى. ولار ىقتيمال قاۋىپتەردى ۇنەمى باقىلاپ، كەز كەلگەن وقيعاعا جەدەل ارەكەت ەتۋ ارقىلى جۇيەنىڭ جاڭا سىن-قاتەرلەرگە توتەپ بەرۋ قابىلەتىن نىعايتادى.
- وسىلايشا، سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىنىڭ قورعانىس جۇيەسى جان-جاقتى جانە كوپ دەڭگەيلى بولىپ قۇرىلعان. بۇل ءار كەزەڭدە پايدالانۋشىلار مەن دەرەكتەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى،-دەلىنگەن ۇلتتىق بانك جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 18-شىلدە سيفرلىق تەڭگە قولدانىسقا ەنەتىنىن جازعانبىز.