سيفرلىق تەڭگەنى كەڭىنەن قولدانۋ شىن مانىندە «ويىن ەرەجەسىن» وزگەرتەدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا پرەزيدەنتتىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى سيفرلىق تەڭگەنى كەڭىنەن قولدانۋ شىن مانىندە «ويىن ەرەجەسىن» وزگەرتەتىنىن ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ زامان تالابى ەكەنىن ايتتى. بۇل رەتتە پرەزيدەنت بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى قولما-قول تولەمسىز ەكونوميكاعا كوشۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مىسالعا كەلتىردى.
قىتايدان دا ۇلگى الۋعا بولادى. كورشىلەس ەل جىل سايىنعى تريلليون دوللار ترانزاكتسيالاردى سيفرلىق پلاتفورمادا وڭدەۋ ءىسىن جولعا قويدى.
- قازاقستان دا بۇل باعىتتا وڭ ناتيجەگە قول جەتكىزدى: ەلىمىزدەگى قولما-قول اقشاسىز تولەمدەردىڭ ۇلەسى 80 پايىزدان استى. وسى جيىنعا قاتىسىپ وتىرعان وتاندىق فين-تەح كومپانيالار كاسىبي دەڭگەيلەرى جوعارى ەكەنىن كورسەتتى. سيفرلىق تەڭگەنى كەڭىنەن قولدانۋ شىن مانىندە «ويىن ەرەجەسىن» وزگەرتەدى. ويتكەنى بيۋدجەتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ترانزاكتسيا ءۇشىن الىناتىن كوميسسيالىق تولەمدەردىڭ شىعىنىن قىسقارتادى. بۇل قازاقستاننىڭ دۇنيە جۇزىنەن كوبىرەك كاپيتال تارتىپ، جەتەكشى ينۆەستيتسيالىق جانە قارجىلىق ورتالىققا اينالۋىنا كومەكتەسۋگە ءتيىس. بىلتىر ەلىمىزدە العاش رەت سيفرلىق اكتيۆتەر مەن كريپتوۆاليۋتانى رەتتەيتىن قۇقىقتىق بازا قالىپتاستى. جىلجىمايتىن مۇلىكتى، التىندى، ءىرى ءوندىرىس كاسىپورىندارىنىڭ اكتسيالارىن جانە باسقا دا اكتيۆتەردى توكەنيزاتسيا جاساۋعا مۇمكىندىك پايدا بولدى. ماقساتىمىز - ايماقتاعى جەتەكشى كريپتوحابقا اينالۋ. ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك سيفرلىق اكتيۆتەردى دامىتۋدىڭ باستى باعىتتارىن بەكىتكەنى ءجون. بۇل - شۇعىل مىندەت، ۋاقىت كۇتپەيدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت «ناقتى ۋاقىت ەكونوميكاسىنا» كوشۋ وتە ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى. سەبەبى ءداستۇرلى جۇيەدە مەملەكەت ۇنەمى «ىزىنەن قۋىپ» وتىرادى.
- مىسالى، بيۋروكراتيالىق راسىمدەر مەن بىتپەيتىن كەلىسۋلەر قارجىنىڭ تيىمدىلىگىن 30 پايىزعا دەيىن ازايتادى. تەكسەرىس سالىق جيناۋ كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ال ول كەزدە بيۋدجەت قارجىسى الدەقاشان يگەرىلىپ قويادى. جاساندى ينتەللەكت ارقىلى كۇشەيتىلگەن پلاتفورمالىق ءتاسىل بۇل رەتتە ەداۋىر العا وزۋعا جاعداي جاسايدى. اتاپ ايتقاندا، ۇزدىكسىز پرەديكتيۆتى مونيتورينگ ماقساتسىز نەمەسە كۇماندى ترانزاكتسيالاردى الدىن الا انىقتايدى. بۇل رەتتە تەك مەملەكەت رەسۋرسىنا سەنىم ارتۋ ستراتەگيالىق تۇرعىدان قاتە ەكەنىن ەسكەرتكىم كەلەدى. قابىلدانعان پلاتفورمالىق شەشىم جەكە كاپيتالدىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ساقتايتىن باستى قۇرال بولۋعا ءتيىس. نەگىزگى مىندەت - وسىنداي ينستيتۋتسيونالدىق ورتا قالىپتاستىرۋ. ۇكىمەت بيزنەستى ىنتالاندىراتىن ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.