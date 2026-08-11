سيفرلىق شەجىرە، ءسۇيىنشى، كورىمدىك - Aitu قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق Aitu پلاتفورماسى مەسسەندجەر عانا ەمەس، ازاماتتار، بيزنەس پەن مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق الاڭىنا اينالماق. ۇكىمەت وتىرىسىندا BTS Digital كومپانيالار توبىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ماقسات نۇريدەن ۇلى ۇلتتىق پلاتفورمانى دامىتۋعا قاتىستى ءبىرقاتار جاڭا باستامانى تانىستىردى.
ۇلتتىق مەسسەندجەردى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلمەك
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى پايدالانادى.
- ولارمەن بىرگە ءبىزدىڭ حاتتارىمىز، قۇجاتتارىمىز بەن دەرەكتەرىمىز دە سول پلاتفورمالارعا كەتەدى. بۇل دەرەكتەر قازاقستاننان تىس جەرلەردەگى داتا-ورتالىقتاردا ساقتالادى جانە وزگە ەرەجەلەرگە باعىنادى. ءبىز سيفرلىق مەملەكەت قۇردىق دەيمىز، الايدا سيفرلىق مەملەكەت ءوز ازاماتتارىمەن شەتەلدىك الاڭ ارقىلى سويلەسەدى، - دەدى ماقسات نۇريدەن ۇلى.
وسىعان بايلانىستى كومپانيا ۇلتتىق سيفرلىق كەڭىستىكتى دامىتۋعا جانە ازاماتتار مەن مەملەكەت اراسىنداعى بايلانىستى وتاندىق پلاتفورما ارقىلى قامتاماسىز ەتۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا Aitu پلاتفورماسىندا 6,8 ميلليون ادام تىركەلگەن. اي سايىن قوسىمشانى 1 ميلليوننان استام قازاقستاندىق قولدانادى، ال كۇندەلىكتى بەلسەندى اۋديتوريا 100 مىڭنان اسادى.
- دەگەنمەن تىركەلگەندەر سانى مەن كۇندەلىكتى اۋديتوريا اراسىندا ايىرماشىلىق بار. وسى ۋاقىتقا دەيىن Aitu اۋديتورياسى قالىپتاسقان مەسسەندجەر رەتىندە جۇمىس ىستەدى. ءبىز ەندى ادامداردىڭ قوسىمشاعا كۇن سايىن قايتا ورالۋىنا سەبەپ بولاتىن مۇمكىندىكتەردى جاساپ جاتىرمىز، - دەدى سپيكەر.
سيفرلىق شەجىرە پايدا بولادى
كومپانيا وكىلى ۇلتتىق ءداستۇرىمىزدى، ءتىلىمىزدى جانە ءومىر سالتىمىزدى ەسكەرەتىن ۇلتتىق مەسسەندجەر قۇرىلىپ جاتقانىن باسا ايتتى. سوندىقتان Aitu-دا ءار وتباسىعا قاجەت فۋنكتسيالار قوسىلادى.
- بۇگىندە قازاقستاندا 8 ميلليوننان استام وتباسى بار جانە ولاردىڭ باسىم بولىگىندە تۋىستارىمەن قارىم- قاتىناس جاساۋعا ارنالعان ورتاق چات جۇمىس ىستەيدى. مىسالى، وندا فوتوسۋرەتتەردى ساقتاۋعا، ماڭىزدى وقيعالاردىڭ كۇنتىزبەسىن جۇرگىزۋگە جانە ءتۇرلى ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋعا بولادى، - دەدى ماقسات نۇريدەن ۇلى.
پلاتفورمادا ۇلتتىق ەرەكشەلىكتەردى ەسكەرەتىن جاڭا سەرۆيستەر ىسكە قوسىلادى. سولاردىڭ ءبىرى - سيفرلىق شەجىرە. بۇل فۋنكتسيا پايدالانۋشىلارعا ءوز اتا-تەگىن، اۋلەت تاريحىن جانە وتباسى تۋرالى ماڭىزدى مالىمەتتەردى سيفرلىق فورماتتا ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«ءسۇيىنشى»، «كورىمدىك»، «اسار» اۋدارىمدارى ەنگىزىلەدى
Aitu-دا ۇلتتىق داستۇرلەرگە نەگىزدەلگەن قارجىلىق سەرۆيستەر دە ىسكە قوسىلماق.
اتاپ ايتقاندا، پايدالانۋشىلار «ءسۇيىنشى»، «كورىمدىك»، «اسار» جانە «ساداقا» سياقتى تولەمدەردى ارنايى فورماتتا جىبەرە الادى.
بۇل قىزمەتتەر اقشا اۋدارىمدارىن ۇلتتىق مادەنيەتپەن بايلانىستىرىپ، راسىمدەۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
قازاق- ورىس تىلدەرى اراسىندا اۆتوماتتى اۋدارما بولادى
قوسىمشادا قازاق ءتىلىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. جاڭا مۇمكىندىكتەردىڭ ءبىرى - قازاق جانە ورىس تىلدەرى اراسىنداعى اۆتوماتتى اۋدارما قىزمەتى.
كومپانيا وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل فۋنكتسيا كوپۇلتتى قازاقستان ازاماتتارى اراسىنداعى قارىم- قاتىناستى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ينتەرنەت-الاياقتىقپەن كۇرەس
پلاتفورما قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل بولمەك. Aitu-دا ۆەريفيكاتسيادان وتكەن اككاۋنتتارعا ارنايى بەلگى قويىلادى. بۇل پايدالانۋشىلارعا رەسمي تۇلعالار مەن ۇيىمداردىڭ شىنايى پاراقشالارىن اجىراتۋعا كومەكتەسەدى.
مۇنداي شەشىم ينتەرنەت-الاياقتىقپەن كۇرەس شارالارىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ۇسىنىلىپ وتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا كوپتەگەن ادام جالعان اككاۋنتتارعا، قولدان جاسالعان حابارلامالارعا جانە الاياقتىق سحەمالارعا تاپ بولىپ جاتىر. تەك بيىلعى جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا ەلىمىزدە 20 مىڭنان استام ينتەرنەت- الاياقتىق فاكتىسى تىركەلدى، - دەيدى ماقسات نۇريدەن ۇلى.
مەكتەپ، اۋلا جانە دارىگەر چاتتارى ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن
بولاشاقتا Aitu كۇندەلىكتى تۇرمىستىق ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق ورتاعا اينالۋى ىقتيمال. پلاتفورمادا ءۇي تۇرعىندارىنىڭ، كورشىلەردىڭ نەمەسە اۋدان تۇرعىندارىنىڭ چاتتارى قۇرىلىپ، كوممۋنالدىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار اتا-انالار، مۇعالىمدەر جانە مەكتەپ اكىمشىلىگىن بىرىكتىرەتىن مەكتەپ چاتتارى ىسكە قوسىلماق.
- بۇگىندە ەلىمىزدە 8 مىڭنان استام مەكتەپ بار. وندا 3,9 ميلليون وقۋشى ءبىلىم الىپ، 400 مىڭنان استام پەداگوگ ەڭبەك ەتەدى. دارىگەرمەن بايلانىسۋ ءۇشىن رەسمي چات قولجەتىمدى بولادى. بۇل 280 مىڭنان استام مەديتسينا قىزمەتكەرى مەن ميلليونداعان ازاماتتىڭ ءوزارا بايلانىسىن جەڭىلدەتەدى، - دەدى سپيكەر.
الەۋمەتتىك سالاعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. قازاقستاندا 750 مىڭعا جۋىق مۇگەدەكتىگى بار ادام تۇرادى. ولار ءۇشىن اقپارات پەن قولداۋ شارالارىنا ىڭعايلى ءارى قولجەتىمدى قول جەتكىزۋ ماڭىزدى. الداعى ۋاقىتتا پلاتفورمادا سپورت، سالاۋاتتى ءومىر سالتى جانە اكىمشىلىك قىزمەتتەر سالاسىنداعى سەرۆيستەر دامىماق.
eGov GPT مەملەكەتتىك قىزمەت الۋعا كومەكتەسەدى
پلاتفورماداعى ماڭىزدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - eGov GPT سيفرلىق كومەكشىسىن ەنگىزۋ. جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن سەرۆيس پايدالانۋشىلارعا قاجەتتى مەملەكەتتىك قىزمەتتى تابۋعا، ءوتىنىش راسىمدەۋگە جانە قاجەتتى اقپاراتتى الۋعا كومەكتەسەدى.
وسىلايشا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ءبىر بولىگى چات فورماتىندا قولجەتىمدى بولۋى مۇمكىن.
كومپانيا مالىمەتىنشە، جىل سوڭىنا دەيىن Aitu-دىڭ اي سايىنعى اۋديتورياسىن 1,5 ميلليون ادامعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر. ال 2027 -جىلى بۇل كورسەتكىشتى 3,8 ميلليوننان اسىرۋ جوسپارلانعان.
ۇسىنىلعان باستامالار Aitu پلاتفورماسىن قاراپايىم مەسسەندجەردەن ۇلتتىق سيفرلىق ەكوجۇيەگە اينالدىرۋدى كوزدەيدى. جاڭا سەرۆيستەر ىسكە قوسىلعان جاعدايدا قازاقستاندىقتار مەملەكەتتىك قىزمەتتەردەن باستاپ كۇندەلىكتى تۇرمىستىق ماسەلەلەرگە دەيىنگى كوپتەگەن پروتسەستى ءبىر قوسىمشا ارقىلى شەشە الادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە eGov, e-Otinish قىزمەتتەرى مەن Aitu مەسسەندجەرى ءتاريفسىز قولجەتىمدى بولادى.