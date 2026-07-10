KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سيفرلىق اكتيۆتەردەن تۇسكەن تابىسقا سالىق سالىنا ما

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردەن تابىس تاپقان ازاماتتار ءۇش جىل بويى جەكە تابىس سالىعىن تولەمەيدى. بۇل تۋرالى قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن ىنتالاندىرۋ جانە دامىتۋ شارالارىنا ارنالعان باسپا ءسوز بريفينگىندە ايتىلدى.

    ا
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەڭىلدىك 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان 2028-جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن قولدانىلادى.

    - مۇنداي جەڭىلدىك تەك سيفرلىق اكتيۆتەرمەن جاسالعان وپەراتسيالار قازاقستاندىق پروۆايدەرلەر ارقىلى جۇرگىزىلگەن جاعدايدا عانا بەرىلەدى. بۇل ازاماتتاردى شەتەلدىك پلاتفورمالاردان قازاقستاندىق پروۆايدەرلەرگە كوشۋگە ىنتالاندىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر، - دەدى مينيستر.

    سونىمەن قاتار 1-قىركۇيەككە دەيىن سيفرلىق اكتيۆتەردى شەتەلدىك پلاتفورمالاردان قازاقستاندىق پروۆايدەرلەرگە كوشىرۋدى ىنتالاندىراتىن قوسىمشا سالىقتىق شارالار ازىرلەنىپ جاتىر.

    - بۇل بيۋجەت شىعىنى ەمەس. كەرىسىنشە، زاڭدى نارىقتى كەڭەيتۋگە سالىنعان ينۆەستيتسيا. كريپتويندۋستريادان تۇسەتىن سالىق تۇسىمدەرى 2023-جىلعى 9 ميلليارد تەڭگەدەن 2025-جىلى 15 ميلليارد تەڭگەدەن استى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردى ەرىكتى تۇردە جاريا ەتۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور