سيفرلىق اكتيۆتەردەن تۇسكەن تابىسقا سالىق سالىنا ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردەن تابىس تاپقان ازاماتتار ءۇش جىل بويى جەكە تابىس سالىعىن تولەمەيدى. بۇل تۋرالى قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن ىنتالاندىرۋ جانە دامىتۋ شارالارىنا ارنالعان باسپا ءسوز بريفينگىندە ايتىلدى.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەڭىلدىك 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان 2028-جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن قولدانىلادى.
- مۇنداي جەڭىلدىك تەك سيفرلىق اكتيۆتەرمەن جاسالعان وپەراتسيالار قازاقستاندىق پروۆايدەرلەر ارقىلى جۇرگىزىلگەن جاعدايدا عانا بەرىلەدى. بۇل ازاماتتاردى شەتەلدىك پلاتفورمالاردان قازاقستاندىق پروۆايدەرلەرگە كوشۋگە ىنتالاندىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار 1-قىركۇيەككە دەيىن سيفرلىق اكتيۆتەردى شەتەلدىك پلاتفورمالاردان قازاقستاندىق پروۆايدەرلەرگە كوشىرۋدى ىنتالاندىراتىن قوسىمشا سالىقتىق شارالار ازىرلەنىپ جاتىر.
- بۇل بيۋجەت شىعىنى ەمەس. كەرىسىنشە، زاڭدى نارىقتى كەڭەيتۋگە سالىنعان ينۆەستيتسيا. كريپتويندۋستريادان تۇسەتىن سالىق تۇسىمدەرى 2023-جىلعى 9 ميلليارد تەڭگەدەن 2025-جىلى 15 ميلليارد تەڭگەدەن استى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردى ەرىكتى تۇردە جاريا ەتۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى.