ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:15, 18 - قازان 2025

    سيرەك قۇبىلىس

    عىلىم تىلىندە ءبىر اعزادا ءارى اتالىق، ءارى انالىق بەلگىلەردىڭ قاتار دامۋىن گيناندرومورف دەپ اتايدى. بۇل قۇبىلىس كوبىنە جىنىستىق ايىرماشىلىعى ايقىن بايقالاتىن جاندىكتەر مەن قۇستاردا كەزدەسەدى.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، گيناندرومورف كوبەلەكتەر ەرەكشە نازار اۋدارتادى. ويتكەنى ولاردىڭ ءبىر قاناتى اتالىقتارعا ءتان اشىق جارقىن ءتۇستى بولسا، ەكىنشى قاناتى انالىقتارعا ءتان تۇنىق قويۋ رەڭكتە بولادى. سول سەبەپتى مۇنداي اعزانى كورگەن ادام الدىمەن ونى ەكەۋارا جابىسىپ قالعان ەكى كوبەلەك دەپ ويلاپ قالۋى بەك مۇمكىن. ءبىراق بۇل - وتە سيرەك كەزدەسەتىن قۇبىلىستىڭ ءبىرى.

    بەكزات قۇلشار

    egemen.kz

    الەم
