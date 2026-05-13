سيرەك كەزدەسەتىن قۇستىڭ بالاپاندارىن تاماقتاندىرۋ ءساتى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىنا ورناتىلعان فوتوتۇزاق ەرەكشە ساتتەردى تاسپاعا ءتۇسىرىپ العان.
كادرلاردا جامانسارى (اقسارى) قۇسىنىڭ تابيعي تىرشىلىگى - جابايى تابيعاتتىڭ شىنايى بولمىسى مەن دالا ەكوجۇيەسىنىڭ عاجايىپ ۇيلەسىمى بەينەلەنگەن.
ۆيدەودان قۇستاردىڭ جۇپتاسىپ تىرشىلىك ەتۋ ەرەكشەلىگىن، بالاپان وسىرۋدەگى ۇيلەسىمدى ارەكەتىن جانە اتا-انالىق ينستينكتىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايقىن كورۋگە بولادى. ەرەسەك قۇستاردىڭ كەزەكتەسىپ ازىق اكەلۋى، بالاپاندارىن قورەكتەندىرۋى، ۇياسىن قورعاپ ءارى رەتكە كەلتىرۋى - جىرتقىش قۇستار ەكولوگياسىنداعى ماڭىزدى مىنەز-قۇلىقتىڭ ەرەكشەلىگى.
مۇنداي فوتوتۇزاق ماتەريالدارى سيرەك كەزدەسەتىن قۇستاردىڭ بيولوگياسىن زەرتتەۋدە، ولاردىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسىن باقىلاۋدا جانە پوپۋلياتسيالىق مونيتورينگ جۇرگىزۋدە ەرەكشە عىلىمي ماڭىزعا يە. سونىمەن قاتار بۇل ادامنىڭ ارالاسۋىنسىز تاسپالانعان تابيعاتتىڭ شىنايى تىنىسى.
ايتا كەتەلىك شارىن ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا فوتوتۇزاققا قىران ءتۇسىپ قالعان ەدى.