سيرەك كەزدەسەتىن جاھۇت: ۆەتنامدىق ب ا ق ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى جازدى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامداعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى 6-جەلتوقسان كۇنى حانوي قالاسىندا وتەتىن ەڭ ءىرى 8WONDER Winter 2025 فەستيۆالىندە ونەر كورسەتەتىن ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى جازدى. بۇل تۋرادى DimashNews سايتى جازدى.
ۆەتنامنىڭ جەتەكشى باسىلىمدارىنىڭ ءبىرى Saigon Giai Phong فەستيۆال تۋرالى حابارلاي كەلە، قازاقستاندىق انشىگە ەرەكشە توقتالىپ وتكەن.
- ديماش قۇدايبەرگەن - قازاقستاننان شىققان الەمگە ايگىلى ءانشى. ول التى وكتاۆا مەن بەس جارتى توندى قامتيتىن ەرەكشە داۋىس دياپازونىمەن ەرەكشەلەنەدى. ءانشى تىڭدارماندارىن تەرەڭ ءارى كۇشتى باريتوننان باستاپ، فيزيكالىق مۇمكىندىكتەرگە باعىنبايتىنداي كورىنەتىن سيرەك كەزدەسەتىن جوعارى نوتالارعا دەيىنگى داۋىستىق مۇمكىندىگىمەن تاڭعالدىرىپ كەلەدى.
ميلليونداعان جانكۇيەر ديماشتى تەك ۆوكالدىق شەبەرلىگى ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اندەرى ارقىلى تاريحتى جىرلاپ، ءتىل مەن مادەنيەت شەكارالارىن ەڭسەرىپ، ادامداردىڭ جۇرەگىنە جول تابا بىلەتىنى ءۇشىن دە قادىرلەيدى، - دەدى اتالعان باسىلىم.
ال ۆەتنامداعى كۇندەلىكتى شىعاتىن گازەتتەردىڭ ءبىرى Tuoi Tre ديماشتى «سيرەك كەزدەسەتىن جاھۇت» دەپ اتادى.
- ديماش - «جاھۇت». ويتكەنى ول تالانتتى. ال «سيرەك» بولاتىن سەبەبى، ول قوعامداعى جالپى اعىمعا ەرمەيدى.
مۋزىكادا الگوريتمدەر مەن فورمۋلالار ۇستەمدىك ەتكەن داۋىردە ديماش ءوز جولىن تاڭداپ، كلاسسيكالىق مۋزىكا، پوپ، فولك جانە وپەرا ەلەمەنتتەرىن ۇيلەستىرە ءبىلدى. ول اعىلشىن، ورىس، فرانسۋز، قىتاي، اراب جانە قازاق تىلدەرىن قوسا العاندا، 13 تەن استام تىلدە ءان ايتادى. ءاربىر ءتىل - ول ءۇشىن جەرگىلىكتى مادەنيەت پەن تىڭدارمانعا قۇرمەت ءبىلدىرۋدىڭ ءبىر ءتۇرى.
ديماشتىڭ شىن مانىندەگى ەرەكشەلىگى - ونىڭ شىعارماشىلىق ۇستانىمىندا. ول شىعارماشىلىق ەركىندىگىن ساقتاۋ ءۇشىن، ءىرى دىبىس جازۋ كومپانيالارىمەن ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارتتارعا قول قويمايدى.
ەشقانداي جانجال دا، جارنامالىق ايلا-شارعى دا جوق. ديماش تەك وزىنە لايىق دەپ ساناعان تۋىندىلارىن عانا حالىققا ۇسىنادى.
داڭق تەز كەلىپ، تەز ۇمىتىلاتىن يندۋستريادا ديماش باياۋ، ءبىراق سەنىمدى ءارى مۇقيات ارەكەت ەتەدى. ول - ءار نوتانى جارقىراعانشا قىرنايتىن زەرگەر سەكىلدى. قوعام تالعامىنىڭ ىقپالىنا ەرمەي، ونەردىڭ تازالىعىنا ادال بولۋ - بۇگىنگى تاڭدا سيرەك كەزدەسەتىن قاسيەت.
ديماش - ناعىز ونەردىڭ ادامى. ول ءۇشىن جارنامانىڭ ءتىپتى دە قاجەتى جوق، وعان تەك شىنايى جۇرەك، نازىك سەزىم مەن ءمىنسىز شەبەرلىك كەرەك، - دەپ جازدى Tuoi Tre گازەتى.
سونىمەن قاتار شەتەلدىك جۋرناليستەر تەك ديماشتىڭ بيىل شىلدەدە حانويداعى Ho Guom Opera ساحناسىندا وتكەن العاشقى كونسەرتىن ەسكە الىپ قانا قويماي، ونىڭ شىعارماشىلىعىن تەرەڭ زەرتتەپ، اناليتيكالىق ماقالالار مەن مۋزىكالىق سىنشىلاردىڭ پىكىرلەرىنە دە نازار اۋدارىپ جاتىر.
مىسالى، ۆەتنامنىڭ ەڭ تانىمال جاڭالىقتار سايتتارىنىڭ ءبىرى VnExpress باسىلىمى جاريالاعان «ديماش - اسپانمەن استاستان داۋىس يەسى» اتتى ماقالادا جۋرناليست Astana Times گازەتىندە جاريالانعان ماتەريالدان ءۇزىندى كەلتىرەدى.
- جاس بولسا دا، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ مۋزىكاسى تىڭدارمانىنىڭ تولىقتاي نازارى مەن زەيىنىن تالاپ ەتەدى. ونىڭ كەيبىر اندەرى سوعىس، اشتىق جانە تابيعي اپات سياقتى قازىرگى زاماننىڭ قايعىلى قۇبىلىستارىنا دەگەن ءوز كوزقاراسىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن اتالعان جازبادا.
ماقالادا ادامزاتقا ءدال وسىنداي تالانت يەلەرى قاجەت ەكەنى ەرەكشە اتاپ وتىلەدى.
- ديماش قۇدايبەرگەن تىڭدارمانعا قىسىم جاساپ، وزىنە تابىنۋدى تالاپ ەتپەيدى. كەرىسىنشە، ول ءارقايسىمىزدىڭ ىشىمىزدەگى جارىقتى بەينەلەپ، سول جارىقتى ساقتاپ، وزگەلەرمەن ءبولىسۋ - ءبىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز دەپ تۇسىنەدى، - دەپ جازعان ماقالا اۆتورى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ديماش قۇدايبەرگەن ۆەتنامداعى مۋزىكالىق فەستيۆالدە ءان شىرقايتىنىن حابارلاعانبىز.