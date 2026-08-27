سيرەك كادر: ناۋىرزىم قورىعىندا سىلەۋسىن فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ناۋىرزىم مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنداعى فوتوتۇزاقتاردىڭ ءبىرى سىلەۋسىندى ءتۇسىرىپ الدى.
سىلەۋسىن ساق جۇرەتىن جىرتقىش بولعاندىقتان، ونى تابيعاتتا كورۋ وڭاي ەمەس. كوبىنە ونىڭ جۇرگەنىن ىزىنەن عانا بايقاۋعا بولادى. ال بۇل جولى قورىقتىڭ جاسىرىن تۇرعىنى كامەراعا انىق تۇسكەن.
مۇنداي كادرلار ناۋىرزىم تابيعاتىنداعى تىرشىلىك ءبىز بايقاماعان ساتتەردە دە ءوز ىرعاعىمەن جالعاسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
سىلەۋسىن كادردا. ال ورماندا ءالى قانشا كوزگە كورىنبەيتىن تىرشىلىك بار…
«كولساي كولدەرىندە» تاۋتەكەلەر بەينەجازباعا ءتۇسىپ قالعانىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار شارىن پاركىندە ەرەكشە ءتۇستى قاراقۇيرىق ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى.