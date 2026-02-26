سىرانى مىندەتتى تاڭبالاۋ مەرزىمدەرى كەيىنگە قالدىرىلماق
استانا. KAZINFORM - بۇل شەشىم تاڭبالاۋ جۇيەسىن ساپالى ءارى تۇراقتى ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق بيزنەس پەن تۇتىنۋشىلار ءۇشىن ىقتيمال تەرىس سالداردى بارىنشا ازايتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
- مەرزىمدەردى اۋىستىرۋدىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق دايىندىعى. بيزنەس-قوعامداستىق تاراپىنان سىرا ونىمدەرىن مىندەتتى تاڭبالاۋدى كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى ۇسىنىستار تۇسكەن. قوسىمشا ۋاقىت IT- شەشىمدەردى ينتەگراتسيالاۋعا، كودتاردى جاعۋ جانە سكانەرلەۋ پروتسەستەرىن تەستىلەۋگە، سونداي-اق ءونىم جەتكىزىلىمدەرىندەگى ىركىلىستەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار تاڭبالاۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ تۇتىنۋشىلار ءۇشىن تاۋار تاپشىلىعى مەن باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرمەۋگە باعىتتالعان. بۇل اسسورتيمەنتتىڭ ۋاقىتشا قىسقارۋىن جانە جەتكىزىلىمدەردەگى ۇزىلىستەردى بولدىرماۋعا ىقپال ەتەدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، سىرانى مىندەتتى تاڭبالاۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. مەرزىمدەردى كەيىنگە قالدىرۋ رەفورمانى توقتاتپايدى، كەرىسىنشە ونى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋعا جاعداي جاسايدى. ناتيجەسىندە زاڭسىز اينالىم كولەمى قىسقارىپ، سالىق تۇسىمدەرى ارتادى جانە نارىقتا ادال باسەكەلەستىك ورتا قالىپتاسادى دەپ كۇتىلۋدە.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلعى 1-اقپاننان باستاپ قازاقستاندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس سىرا قايناتۋ ونىمدەرىن سيفرلىق تاڭبالاۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ باستالادى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا سىرانى تاڭبالاۋ جۇيەسى قالاي ىسكە اساتىنىن جازعانبىز.