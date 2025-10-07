سۋىق سۋسىن ءىشۋ مازاسىزدىق، ۇيقىسىزدىق تۋدىرادى - زەرتتەۋ
امەريكا عالىمدارى تاماق پەن سۋسىننىڭ تەمپەراتۋراسى اس قورىتۋ جۇيەسىنە عانا ەمەس، ادامنىڭ پسيحيكالىق ساۋلىعىنا دا ىقپال ەتەتىنىن انىقتادى. سان-ديەگو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى جۇرگىزگەن جۇمىس British Journal of Nutrition جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ بارىسىندا ا ق ش-تا تۇراتىن 400 ەرەسەك ادامنىڭ تاماقتانۋ ادەتتەرى تالدانعان. قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى ازيادان شىققان، ەكىنشى بولىگى - جەرگىلىكتى امەريكالىقتار. عالىمدار ولاردىڭ تۇتىناتىن تاعام تەمپەراتۋراسى مەن فيزيكالىق ءارى پسيحيكالىق جاعدايلارىن سالىستىردى.
ناتيجەسىندە جاز مەزگىلىندە كوپ مولشەردە سۋىق سۋسىن ىشكەندەردە مازاسىزدىق، ۇيقىسىزدىق جانە ىشەك جۇمىسىنىڭ بۇزىلىستارى ءجيى كەزدەسكەن. قىستا ىستىق سۋسىنداردى كوبىرەك تۇتىنعانداردىڭ اس قورىتۋى جاقسارىپ، ۇيقىسى تۇراقتانعان، دەپرەسسيا بەلگىلەرى ازايعان. قىتايلىق قاتىسۋشىلاردىڭ ىشىندە سۋىق تاعامدى ەڭ از پايدالانعاندار ەڭ جاقسى ناتيجەلەر كورسەتتى. ال ءۇندىستاننان شىققاندار سۋىق اس دەنساۋلىققا ايقىن زيان كەلتىرەتىنىن اتاپ وتكەن.
عالىمدار اسىرەسە قان اينالىمى بۇزىلعان ادامداردىڭ سۋىق تاعامنان كوبىرەك زارداپ شەگەتىنىن كورسەتتى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۇجىرىمدار قىتاي جانە ايۋرۆەدا مەديتسيناسىنداعى ەجەلگى قاعيدالارعا سايكەس كەلەدى. زەرتتەۋشىلەر بولاشاقتا ءارتۇرلى جاس توپتارىنا سۋىق تاعامنىڭ اسەرىن بولەك زەرتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر.