سۋىق اۋا رايىندا ۆيرۋستاردىڭ بەلسەندىلىگى ارتادى - دارىگەر
استانا. KAZINFORM - سۋىق اۋا رايىندا ۆيرۋستاردىڭ بەلسەندىلىگى ارتادى. بۇل تۋرالى جالپى تاجىريبەلى دارىگەر«بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- جالپى سۋىق اۋا رايىنىڭ كەلۋىمەن ەپيدەميالىق كەزەڭ باستالادى. وسى ۋاقىتتا ۆيرۋستار مەن باكتەريالار بەلسەندى تۇردە تارايدى. ءبىر ادامنىڭ ەكىنشىسىنە جۇقتىرۋ قاۋپى ارتادى. اسىرەسە استانا قالاسىندا بۇل كەزەڭ قازىردىڭ وزىندە باستالىپ كەتتى. سول سەبەپتى 1-قازاننان باستاپ مەديتسينالىق مەكەمەلەردە بەتپەردە تاعۋ ۇسىنىلدى، - دەيدى جازيرا قىدىربايەۆا.
مامان ۆيرۋستاردان قورعانۋ ءۇشىن ۆاكسينا سالۋدى ۇسىندى.
- قىركۇيەكتىڭ سوڭىنان باستاپ بىزگە رەسەيدەن ۆاكسينا كەلدى. ونى مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر، بالالار، جۇكتى ايەلدەر مەن ءجيى اۋىراتىن بالالار سالا الادى. زەينەتكەرلەر مەن ەسەپتە تۇرعاندار دا جوسپارلى تۇردە ۆاكسيناتسيادان وتە الادى. بۇل العاشقى جاساندى يممۋندىق جۇيەنى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن جاسالعان پروفيلاكتيكالىق شارامىز، - دەدى ول.
دارىگەر ۆاكسينا سالدىرعىسى كەلمەيتىن ازاماتتارعا تابيعي يممۋندىق جۇيەنى ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
- ۆاكسيناتسيادان باس تارتقان جاعدايدا نەمەسە قارسى كورسەتكىشتەرى بولسا، تابيعي ينمۋندىق جۇيەنى دۇرىس تاماقتانۋ نە قورعانۋ ارقىلى ساقتاۋ قاجەت. سۋىقتان ساقتانۋ تەك سىرتقى كيىمدى قاباتتاپ كيۋ ەمەس. بەتپەردە تاعىپ، مەديتسينالىق مەكەمەلەردە، اسىرەسە اۋىرعان ادامداردىڭ جانىندا بارىنشا ساقتانىپ ءجۇرۋ كەرەك. جانە اۋىرىپ ۇلگەرسە، جۇقتىرعان ۆيرۋسىنىڭ تۇرىنە قاراي جەكە ەم تاعايىنداۋ كەرەك،-دەدى جازيرا قىدىربايەۆا.
ستۋديا قوناعى ۆيرۋس جۇقتىرعان ادامنىڭ بەلگىلەرىنە توقتالدى.
- ەگەر ءسىزدىڭ اۋىرعان اداممەن قولدانعان زاتتارىڭىز تىكەلەي قارىم-قاتىناستا بولاتىن بولسا، 2- 24 ساعات ارالىعىندا سىزدە دە بەلگىلەرى بايقالا باستايدى. سەبەبى گريپپ جوعارى كونتاگيوزدى ۆيرۋس. ادام گريپپەن اۋىرسا، دەنە قىزۋى بىردەن 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، باس قاتتى اۋىرادى. دەل-سال كۇي كەشىپ، بۇلشىق ەتتەرى اۋىرسىنىپ، السىرەپ جاتىپ قالادى. ال وزگە ۆيرۋستاردا 1- 2 كۇن الدىن مۇرىننان سۋ اعىپ، تاماق اۋرۋى سىندى بەلگىلەرمەن باستالادى،-دەدى مامان.