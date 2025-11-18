سىنىپتا قانشا وقۋشى اۋىرسا، ساباق ونلاينعا اۋىسادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنان ءبىر سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ قانشا پايىزى اۋىرىپ قالسا، ساباق ونلاينعا كوشىرىلەتىندىگىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
كۇز كەلىپ، كۇن سۋىتقاندا وقۋشىلار اراسىندا سۋىق ءتيىپ، اۋىرىپ قالاتىندار كوبەيەتىندىگى بەلگىلى. بۇگىندە وبلىس مەكتەپتەرىندە كەي سىنىپتاردا اۋىرعان وقۋشىلاردىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى ساباق ونلاين فورماتقا كوشىرىلگەن. وسى رەتتە، ءبىلىم باسقارماسىنان قانداي جاعدايدا ساباق قاشىقتان وقىتۋعا اۋىستىرىلاتىندىعىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- نەگىزىندە ج ر ۆ ي جانە تۇماۋ ءورشۋى كەزەڭىندە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ۋاقىتشا شەكتەۋ شارالارى ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ 2025 -جىلعى 22-تامىزداعى № 6-پ گ س ۆ «تۇماۋ، ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالار جانە COVID-19 كوروناۆيرۋس ينفەكسياسى بويىنشا 2025-2026 -جىلداردىڭ ەپيدەميالىق ماۋسىمىندا سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى، سانيتارلىق-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار جۇرگىزۋ تۋرالى» قاۋلىسىندا جازىلعان. ەگەر ءبىر سىنىپتا ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە وقۋشىلاردىڭ %20-30 ى ج ر ۆ ي-مەن اۋىرسا، كابينەتتىك وقىتۋ توقتاتىلىپ، 10 كۇن بويى بۇل سىنىپقا جاڭا وقۋشىلار قابىلدانبايدى، - دەپ حابارلادى باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
ال اۋىرعاندار سانى %30 دان اسىپ كەتسە، سىنىپ وقۋشىلارى تولىقتاي ۋاقىتشا ونلاين وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
ازىرگە ءبىلىم باسقارماسى ءوڭىر بويىنشا ناقتى قانشا مەكتەپ سىنىبى ونلاين وقىتۋعا كوشىرىلگەنى تۋرالى اقپارات بەرمەدى.