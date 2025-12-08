سينوپتيكتەر: الداعى كۇندەرى اۋا رايى كۇرت سۋىتادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك وسى اپتادا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلايتىنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
سينوپتيكتەردىڭ ايتۋىنشا، ەل اۋماعىنان سولتۇستىك- باتىس سيكلونى وتەتىندىكتەن، قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى.
الايدا 9-جەلتوقساندا انتيتسيكلوننىڭ كەلۋىمەن جاۋىن- شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەي باستايدى.
ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وبلىسىندا اياز كوتەرىلەدى:
9 -جەلتوقساندا اقتوبە وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 13-… °18- تان 20-… °25- ايازعا دەيىن تۇسەدى؛
قوستاناي جانە اقمولا وبلىستارىندا 9- 10- جەلتوقساندا 22-… °27-، كەي جەرلەردە °30- اياز كۇتىلەدى؛
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا وسى كۇندەرى 25-… °30- اياز بولجانادى؛
پاۆلودار وبلىسىندا 9- 11- جەلتوقساندا 20-…- °25- تان 25-… °30- قا دەيىن تومەندەيدى؛
قاراعاندى وبلىسىندا 9- 10- جەلتوقساندا اياز 15-… °20- تان - 22… °32- قا دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن؛
ەلدىڭ شىعىسىندا 10- 11-جەلتوقساندا 25-… °30- اياز بولادى.