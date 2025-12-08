ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:52, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سينوپتيكتەر: الداعى كۇندەرى اۋا رايى كۇرت سۋىتادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك وسى اپتادا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلايتىنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    аяз қыс
    Фото: Рixabay

    سينوپتيكتەردىڭ ايتۋىنشا، ەل اۋماعىنان سولتۇستىك- باتىس سيكلونى وتەتىندىكتەن، قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى.

    الايدا 9-جەلتوقساندا انتيتسيكلوننىڭ كەلۋىمەن جاۋىن- شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەي باستايدى.

    ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وبلىسىندا اياز كوتەرىلەدى:

    9 -جەلتوقساندا اقتوبە وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى  13-… °18- تان  20-… °25- ايازعا دەيىن تۇسەدى؛

    قوستاناي جانە اقمولا وبلىستارىندا 9- 10- جەلتوقساندا  22-… °27-، كەي جەرلەردە  °30- اياز كۇتىلەدى؛

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا وسى كۇندەرى  25-… °30- اياز بولجانادى؛

    پاۆلودار وبلىسىندا 9- 11- جەلتوقساندا  20-…- °25- تان  25-… °30- قا دەيىن تومەندەيدى؛

    قاراعاندى وبلىسىندا 9- 10- جەلتوقساندا اياز  15-… °20- تان - 22… °32- قا دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن؛

    ەلدىڭ شىعىسىندا 10- 11-جەلتوقساندا  25-… °30- اياز بولادى.

     

