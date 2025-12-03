سينوپتيكتەر: 3-جەلتوقساندا اۋا رايى كۇرت وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 3-جەلتوقساندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، رەسپۋبليكانىڭ كەي وڭىرلەرىندە جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى، جاۋىن-شاشىن بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. قاراعاندىدا 3-جەلتوقساندا كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا كوكتايعاق بولادى.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق، ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى. سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-باتىس جەلىنە اۋىسادى. تارازدا 3-4-جەلتوقساندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
استانادا تۇمان بولادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق بولادى. اقتوبەدە 3-جەلتوقساندا تۇمان تۇسەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى. قوستانايدا كوكتايعاق، تۇمان بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا تۇمان بولادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. پاۆلوداردا تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. كوكشەتاۋدا تۇمان تۇسەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. قىزىلوردادا كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س. تالدىقورعاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. تۇركىستاندا دا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
سينوپتيكتەر استاناعا نە سەبەپتى قار جاۋماي تۇرعانىن تۇسىندىرگەن ەدى.