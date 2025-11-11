08:17, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5
سينگاپۋر بيلىگى ونلاين-الاياقتاردى شىبىقپەن ساباپ جازالاماق
استانا. قازاقپارات - سينگاپۋر پارلامەنتى قاتاڭ شارالارعا كوشىپ، ينتەرنەت- الاياقتاردى شىبىقپەن ساباۋدى قاراستىراتىن زاڭ قابىلدادى، دەپ حابارلايدى The Washington Post. بۇل شارا سيفرلىق الاياقتىقتىڭ سانى كۇرت وسكەن سوڭ قولعا الىنعان.
زاڭ اياسىندا الاياقتىق ارەكەتتەرى دالەلدەنگەن تۇلعالار الاياقتىق سحەماگا قاتىسۋشىلار نەمەسە الاياقتاردى جالداعاندار كەمىندە 6، ەڭ كوبى 24 رەت دۇرە سوعىلادى.
جازالاۋ بارلىق جاعدايدا مىندەتتى جازالاۋ رەتىندە قاراستىرىلعان، الايدا ايەلدەر، جاس قىزدار جانە 50 دەن اسقان ەرلەر بۇل جازا تۇرىنەن بوساتىلعان.
بۇل قادام سينگاپۋردا الاياقتىقتىڭ كوبەيۋى جانە جوعالىپ جاتقان قارجىلىق زيان سالدارىنا قارسى قابىلدانعان.
الايدا ادام قۇقىقتارى قورعاۋ ۇيىمدارى بۇل جازا ءتۇرىن «ادىلەتسىز» جانە «ازاپتاۋ» دەپ سىنعا الىپ وتىر.