سىناقتان ءساتتى ءوتتى: ۇشاقتان جىلدام پويىز شىندىققا اينالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بەرلين - ميۋنحەن باعىتى بويىنشا جولاۋشىلار ۇشاعى شامامەن 1 ساعات 15 مينۋتتا ۇشادى. ال Hyperloop پويىزىمەن بۇل جولدى تەوريالىق تۇرعىدان 45 مينۋتتا ەڭسەرۋگە بولادى، دەپ حابارلايدى BILD.
نيدەرلاندتىق ينجەنەرلەر قۇبىر ارقىلى اسا جىلدام ساپار جاساۋ يدەياسىن جۇزەگە اسىرۋعا ماڭىزدى قادام جاسادى. ۆەندام قالاسىنداعى European Hyperloop Center ورتالىعىندا سىناق كاپسۋلاسى 85 ك م/ساع جىلدامدىققا جەتىپ، العاش رەت جول اۋىستىرۋدى ءساتتى ورىندادى.
- بۇل Hyperloop-تىڭ ءارى قاراي دامۋى ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ، - دەيدى Hardt Hyperloop ستارتاپىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى تيم حاۋتەر.
ءبىر جىل بۇرىنعى سىناقتاردا نەبارى 30 ك م/ساع شاماسىندا عانا جىلدامدىققا قول جەتكىزىلگەن ەدى. ازىرلەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، قۇبىردىڭ ۇزىن ۋچاسكەلەرىندە كاپسۋلا ءبىر كۇنى 700 ك م/ساع جىلدامدىققا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
Hyperloop-تىڭ جۇمىس ءپرينتسيپى قاراپايىم: كاپسۋلالار دەرلىك ۆاكۋۋمدىق قۇبىرلاردا سىرعيدى، سوندىقتان ۇيكەلىس پەن اۋا كەدەرگىسى بارىنشا ازايادى. ونى ەلەكترقوزعالتقىش ىلگەرىلەتەدى. بۇل - وتە جىلدام عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ءۇنسىز، ەنەرگيانى ۇنەمدەيتىن ءارى ەكولوگيالىق تازا كولىك ءتۇرى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قىسقا اۋە ساپارلارىن قاجەتسىز ەتۋ، - دەدى حاۋتەر.
ازىرلەۋشىلەر Hyperloop-تىڭ ەڭ ۇلكەن الەۋەتىن ەۋروپادا كورىپ وتىر: بىرنەشە ءجۇز شاقىرىمدىق قاشىقتىق، حالقى تىعىز ورنالاسقان وڭىرلەر، ءىرى اۋەجايلار - ءدال وسى جەرلەردە قۇبىر پويىزىنىڭ ارتىقشىلىعى ايقىن بايقالادى.
الايدا تەحنولوگيا كۇردەلى، شىعىن كوپ، ال حالىق تىعىز قونىستانعان اۋدانداردا قۇرىلىسقا رۇقسات الۋ وڭاي ەمەس. سوعان قاراماستان، گەرمانيا مەن يتاليادا پيلوتتىق باعىتتاردى قۇرۋ جوسپارى بار.
ۆەندامدا سىناق ءۇشىن ۇزىندىعى 420 مەترلىك قۇبىر سالىنعان. سىناقتاعى ەڭ باستى جەتىستىك - كاپسۋلانىڭ جول اۋىستىرۋدى ءساتتى ورىنداۋى. بۇل مۇمكىندىك تولىققاندى ەۋروپالىق جەلى قۇرۋ ءۇشىن شەشۋشى ءرول اتقارادى.
ءبىز Hyperloop-تىڭ ەندى قيال ەمەس ەكەنىن كورسەتتىك. بۇل سالۋعا بولاتىن تەحنولوگيا، - دەدى حاۋتەر.
ايتا كەتەلىك بەيجىڭدە 12- دۇنيەجۇزىلىك جوعارى جىلدامدىقتى تەمىرجول كونفەرەنتسياسى ءوتىپ، ول جەردە ساعاتىنا جىلدامدىعى 600 شاقىرىمدىق پويىز كورسەتىلگەن ەدى.