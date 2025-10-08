سيليكون قالىپتار دەنساۋلىققا قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن - كانادا زەرتتەۋشىلەرى
كۇندەلىكتى قولدانىلاتىن سيليكوننان جاسالعان ءپىسىرۋ قالىپتارى دەنساۋلىققا زيان بولۋى ىقتيمال. كانادانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ بارىسىندا بۇل ىدىستاردىڭ قۇرامىنداعى حيميالىق قوسىلىستاردىڭ تاماق پەن اۋاعا بولىنەتىنى انىقتالدى.
عالىمدار 25 ءتۇرلى سيليكون قالىپتى زەرتتەپ، ولاردىڭ قۇرامىندا سيكليكالىق سيلوكسان دەپ اتالاتىن زاتتاردىڭ مولشەرى جوعارى ەكەنىن انىقتادى: ءبىر گرام ماتەريالدا 680-4300 ميكروگراممعا دەيىن. تاجىريبە ءۇي جاعدايىنا ۇقساتىپ جۇرگىزىلدى: 177 گرادۋس تەمپەراتۋرادا ءبىر ساعات بويى ءپىسىرۋ كەزىندە ماي مەن قۇم قوسپاسى تاعام ۇلگىسى رەتىندە پايدالانىلدى.
ناتيجەسىندە، تاعامعا وتكەن سيلوكسان مولشەرى ورتاشا ەسەپپەن 105 م ك گ/گ بولعان. ال اۋاعا تاراعان گازدار مولشەرى ءبىر ءپىسىرۋ بارىسىندا كۋب مەترگە شاققاندا 646 ميكروگراممعا دەيىن جەتكەن. دەگەنمەن، ءپىسىرۋ اياقتالعان سوڭ ولاردىڭ دەڭگەيى تەز تومەندەيتىنى بايقالدى.
زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، حيميالىق زاتتاردىڭ ءبولىنۋى قالىپتىڭ تۇرىنە، بەتكى اۋماعىنا جانە تاعامداعى مايدىڭ مولشەرىنە تىكەلەي بايلانىستى. قايتا-قايتا پايدالانعان سايىن بۇل كورسەتكىش ازايادى، سەبەبى ماتەريالداعى سيلوكسان قورى سارقىلادى.
عالىمداردى ەڭ قاتتى الاڭداتقان جايت - بالالارعا تونەتىن قاۋىپ. سەبەبى ولاردىڭ دەنە سالماعى از، ال ينگالياتسيا مەن تاعام ارقىلى حيميالىق اسەر ەتۋ ۇلەسى جوعارى.
دەگەنمەن، زەرتتەۋشىلەر ازىرگە بۇل زاتتاردىڭ ناقتى ۋىتتىلىعى تۋرالى مالىمەت جەتكىلىكسىز ەكەنىن مويىنداپ وتىر. سوندىقتان ماماندار قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت ەكەنىن، تەك سودان كەيىن عانا سيليكون قالىپتارىنىڭ قاۋىپ دەڭگەيىن ناقتى باعالاۋعا بولاتىنىن ايتتى.