ۇسىك جۇرەدى: 3 - قازاندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 3 - قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا كۇشى 15-20 م/س. تۇندە 03 - قازاندا وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 1 گرادۋس ۇسىك ساقتالادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، ءشولدى اۋداندارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تۇركىستاندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا تۇندە توپىراق ۇستىندە 3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا قار، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 15-20 م/س. وسكەمەندە تۇندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى.
اباي وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل باتىستان، سولتۇستىك-باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س. سەمەيدە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. پەتروپاۆلدا باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق بولادى. باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. پاۆلوداردا باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. كوكشەتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا تۇندە كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا تۇمان بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. تالدىقورعاندا تۇندە 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
ايتا كەتەيىك، جەتى وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالعان ەدى.