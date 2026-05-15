ۇسىك، جەل، جاڭبىر: قازاقستاننىڭ 15 ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 15-مامىر كۇنى ەلىمىزدىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
الماتى وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 25 م/س-قا دەيىن جەتەدى. قونايەۆ قالاسىندا دا سولتۇستىك- شىعىستان جەل كۇتىلىپ، كۇندىز ەكپىنى 18 م/س بولادى.
اتىراۋ وبلىسىندا ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي بولجانادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، اتالعان اۋماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋ قالاسىندا تۇندە ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي جانە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى.
اقتوبە وبلىسىندا جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە جەل ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبە قالاسىندا دا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15 م/س بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي كەزدەرى 23- 28 م/س بولادى. تۇندە تاۋلى ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى -1 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، ۇسىك جۇرەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
پاۆلودار وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە -4 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلودار قالاسىندا تۇندە ۇسىك جۇرەدى، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى. كۇندىز باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعىپ، وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. تۇندە سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا -3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي بولادى، جەل ەكپىنى 15- 18 م/س.
اباي وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىگىندە جاڭبىر مەن قار، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جانە نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. تۇندە باتىسىندا -2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە جەل سولتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، كۇندىز ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان، شىعىستان سوعىپ، كۇندىز سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. ورال قالاسىندا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ ەتەگى ايماقتارىندا ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. تۇركىستاندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل بولادى. اقتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە 2- گرادۋسقا دەيىن ۇسىك بولادى. وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز سولتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا 1 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. پەتروپاۆلدا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جەل شىعىستان سوعىپ، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا دا جەل كۇشەيەدى.
جامبىل وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى 23-28 م/س بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا دا جەل كۇشەيىپ، ەكپىنى 15 م/س-قا دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
قاراعاندى وبلىسىندا شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جەل ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بولجانادى. قاراعاندى قالاسىندا تۇندە جەر بەتىندە 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» استانا مەن الماتىدا جانە ورتالىق وڭىردەگى قالالاردا اۋا ساپاسى ناشارلايتىنىن بولجادى.