ۇسىك پەن جاڭبىر ارالاس قار: 17-قىركۇيەكتە اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. قازاقپارات – 17-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ 16 وبلىسى مەن استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپاءسوز قىزمەتى.
استانادا 17-قىركۇيەكتە ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، شىعىسى مەن ورتالىعىندا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
الماتى وبلىسىندا سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەل سولتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى، وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەل سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا، كۇندىز سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەل 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان جەل سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەل كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. سولتۇستىك-باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى، وڭتۇستىگىندە ول ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر ارالاس قار جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەل كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وڭتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا توپىراق بەتىندە 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى بولادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز دە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەل وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەل كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، سولتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
وسىدان بۇرىن شىعىس قازاقستاندا كۇزدىڭ العاشقى ايىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولاتىنىن جازعانبىز.