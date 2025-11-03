پسيحياتر دەپرەسسيانىڭ توسىن بەلگىلەرىن اتادى
استانا. قازاقپارات - پسيحياتر، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى اندرەي شميلوۆيچتىڭ ايتۋىنشا، دەپرەسسياعا شالدىققان ادامدار ءاردايىم تۇنجىراپ، ادامدارمەن ارالاسقىسى كەلمەيدى دەگەن قاتە. ول بۇل دەرتتىڭ توسىن بەلگىلەرىن aif.ru-عا بەرگەن سۇحباتىندا باياندادى.
«جوعارى فۋنكتسيونال دەپرەسسيا» كەزىندە ادامدار ازىلدەپ، دوستارىمەن كەزدەسىپ، جۇمىسقا بارىپ جۇرە بەرەدى. ولار وسىلاي ءوز كۇيىن جانە نيەتتەرىن جاسىرۋى مۇمكىن»، - دەدى شميلوۆيچ.
الايدا مۇنداي مىنەز-قۇلىق تۇپتەپ كەلگەندە ءومىر ءۇشىن قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەن.
پسيحياتر كلاسسيكالىق دەپرەسسيادا كوز قاراشىعى وفتالمولوگيالىق نەمەسە وزگە سەبەپسىز ۇلعايىپ تۇراتىنىن قوستى. سونىمەن قاتار، قان قىسىمى مەن پۋلس جوعارىلاۋى، تەرىنىڭ بوزارۋى بايقالۋى ىقتيمال. شميلوۆيچتىڭ ايتۋىنشا، ايەلدەردە كەيدە ەتەككىر سيكلى بۇزىلادى.
شميلوۆيچ ماۋسىمدىق دەپرەسسيانى ءدارى-دارمەكپەن ەمدەۋ، پسيحوتەراپيا جانە جارىق تەراپياسى ءتيىمدى ەكەنىن ايتتى. مۇنداي دياگنوز قويىلعان ادامدار دۇرىس ۇيىقتاپ، كۇندىز سەرۋەندەپ، فيزيكالىق بەلسەندى بولۋى ءماڭىىزدى. دارىگەرلەر جەتكىلىكتى اقۋىز، كۇردەلى كومىرسۋلار جانە پايدالى مايلاردى تۇتىنۋ ۇسىندى.