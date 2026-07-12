پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى زاڭ سالانىڭ قىزمەتىن رەتتەي مە
استانا. قازاقپارات - BIZDIH ORTA پودكاستىندا ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگيا كافەدراسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ءاليا مامبەتالينا جاڭا زاڭ پسيحولوگيالىق قىزمەت كورسەتۋ نارىعىن جۇيەلەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن مەملەكەت پسيحولوگتاردى دايارلاۋعا قوماقتى قارجى بولەدى.
- ەلىمىزدەگى 40 تان استام جوعارى وقۋ ورنى پسيحولوگ ماماندارىن دايارلايدى. الايدا ولاردىڭ قانشاسى ماماندىق بويىنشا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەنى، ال قانشاسى ءتيىستى دايارلىقسىز پسيحولوگيالىق قىزمەت كورسەتەتىنى تۋرالى ناقتى دەرەك جوق، - دەيدى سپيكەر.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، جاڭا زاڭ وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋعا سەپ. ول كاسىبي پسيحولوگتار قاۋىمداستىعىن قالىپتاستىرىپ، ءبىلىم بەرۋ مەن پراكتيكانى ءوزارا بايلانىستىرادى. ەڭ باستىسى، ازاماتتاردىڭ بىلىكتى پسيحولوگيالىق كومەك الۋىنا جول اشادى.
ءاليا مامبەتالينانىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى قوعامنىڭ پسيحولوگتارعا دەگەن كوزقاراسى ايتارلىقتاي وزگەردى. بۇرىن مامانعا جۇگىنۋ كوپشىلىك ءۇشىن توسىن قۇبىلىس سانالاتىن. قازىر ادامدار مازاسىزدىق، دەپرەسسيا، ەموتسيالىق كۇيزەلىس، وتباسىلىق جانجال مەن پسيحولوگيالىق قولداۋدىڭ قاجەتتىلىگى تۋرالى اشىق ايتادى. مۇنى جاستاردىڭ پسيحولوگ ماماندىعىنا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋىنان بايقاۋعا بولادى.
دەگەنمەن سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن قاتار جاڭا ماسەلەلەر دە پايدا بولدى. اقپاراتتىق كەڭىستىكتە ءوزىن پسيحولوگ، كوۋچ، تۇلعانى دامىتۋ بويىنشا مامان، ەنەرگيا تەراپيەۆتى نەمەسە موتيۆاتسيالىق تالىمگەر رەتىندە تانىستىراتىندار كوبەيدى. ولاردىڭ كوپشىلىگىنىڭ ارنايى پسيحولوگيالىق ءبىلىمى جوق. سوعان قاراماستان، پسيحولوگيالىق ادىستەردى قولدانىپ، ادامدارعا كەڭەس بەرەدى. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسىن ازىرلەۋگە ءدال وسى جاعدايلار سەبەپ بولعان.
- پسيحولوگيالىق كومەك مىندەتتى تۇردە كاسىبي دەڭگەيدە كورسەتىلۋى كەرەك. ەگەر قاجەتتى قۇزىرەتى جوق ادام قيىن جاعدايعا تاپ بولعان ازاماتتارمەن جۇمىس ىستەسە، ونىڭ سالدارى سان سوقتىرۋى مۇمكىن، - دەيدى ءاليا مامبەتالينا.
ماماننىڭ سوزىنشە، ادامنىڭ ءومىرىن قىسقا مەرزىمدە تۇبەگەيلى وزگەرتۋدى ۋادە ەتەتىن موتيۆاتسيالىق ترەنينگتەر دە قاۋىپ تۋدىرادى. مۇنداي شارالار كەزىندە ادام ەموتسيالىق سەرپىلىس سەزىنەدى. ءبىراق اسەر ۇزاققا سوزىلمايدى. كۇندەلىكتى ومىرگە ورالعان سوڭ ول بۇرىنعى ماسەلەلەرىمەن قايتا بەتپە-بەت كەلەدى. ال كاسىبي قولداۋ كوبىنە بولمايدى.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قاراپايىم ازامات ءۇشىن ديپلومى بار بىلىكتى پسيحولوگ پەن ءوزىن الەۋمەتتىك جەلىدە بەلسەندى جارنامالايتىن ادامنىڭ ايىرماشىلىعىن اجىراتۋ وڭاي ەمەس. سوندىقتان پسيحولوگيالىق قىزمەت كورسەتۋ نارىعىن مەملەكەتتىك دەڭگەيدە رەتتەۋ ۋاقىت تالابى.
وسى ماقساتتا جاڭا زاڭدا پسيحولوگتاردىڭ رەسمي ءتىزىلىمىن قۇرۋ كوزدەلگەن. زاڭ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ماماندار ءبىلىمى مەن كاسىبي بىلىكتىلىگىن راستاۋى ءتيىس. تەك سودان كەيىن ولار پسيحولوگيالىق پراكتيكامەن رەسمي تۇردە اينالىسا الادى.
ءاليا مامبەتالينانىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ءتىزىلىم ازاماتتاردى ساپاسىز قىزمەتتەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار پسيحولوگ ماماندىعىنا دەگەن سەنىمدى كۇشەيتەدى.