پسيحولوگتىڭ كاسىپتىك ستاندارتى بەكىتىلەدى
استانا. KAZINFORM - اشىق نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ پسيحولوگتىڭ كاسىپتىك ستاندارتىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسى جاريالاندى.
كاسىپتىك ستاندارت «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنىڭ 14-بابىنا سايكەس ازىرلەنگەن.
قۇجات اياسىنداعى كاسىبي قىزمەتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - پسيحولوگيالىق دياگنوستيكا، كەڭەس بەرۋ، تۇزەتۋ، وڭالتۋ، ابيليتاتسيا، پسيحوپروفيلاكتيكا جانە پسيحولوگيالىق اعارتۋ ارقىلى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانە دامۋىندا بۇزىلىستارى بار ادامدارعا، سونداي-اق جەكە تارتىپپەن پسيحولوگيالىق كومەك الۋعا جۇگىنەتىن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا بىلىكتى، ەتيكالىق قاعيدالارعا نەگىزدەلگەن جانە عىلىمي نەگىزدەلگەن پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ.
بۇل كومەك پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتتى ساقتاۋ مەن نىعايتۋعا، بەيىمدەلۋگە جانە ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
بۇيرىق جوباسى 11-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن پسيحولوگتاردىڭ ادەپ كودەكسىنى جوباسى جاريالانعان ەدى.