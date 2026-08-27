KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پسيحولوگتىڭ كاسىپتىك ستاندارتى بەكىتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - اشىق نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ پسيحولوگتىڭ كاسىپتىك ستاندارتىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسى جاريالاندى.

    р
    Фото: pexels

    كاسىپتىك ستاندارت «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنىڭ 14-بابىنا سايكەس ازىرلەنگەن.

    قۇجات اياسىنداعى كاسىبي قىزمەتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - پسيحولوگيالىق دياگنوستيكا، كەڭەس بەرۋ، تۇزەتۋ، وڭالتۋ، ابيليتاتسيا، پسيحوپروفيلاكتيكا جانە پسيحولوگيالىق اعارتۋ ارقىلى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانە دامۋىندا بۇزىلىستارى بار ادامدارعا، سونداي-اق جەكە تارتىپپەن پسيحولوگيالىق كومەك الۋعا جۇگىنەتىن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا بىلىكتى، ەتيكالىق قاعيدالارعا نەگىزدەلگەن جانە عىلىمي نەگىزدەلگەن پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ.

    بۇل كومەك پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتتى ساقتاۋ مەن نىعايتۋعا، بەيىمدەلۋگە جانە ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    بۇيرىق جوباسى 11-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلىپ وتىر.

    بۇعان دەيىن پسيحولوگتاردىڭ ادەپ كودەكسىنى جوباسى جاريالانعان ەدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور