پسيحولوگتەرگە قويىلاتىن تالاپتار زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلەدى
استانا. KAZINFORM - پسيحولوگتەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن بىلىمىنە ناقتى تالاپتار قويىلادى. بۇل جونىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات اينا ءمىسىرالىموۆا مالىمدەدى.
- زاڭدا العاش رەت پسيحولوگ ۇعىمى ناقتى ايقىندالىپ، پسيحولوگيالىق قىزمەتپەن كىمدەردىڭ اينالىسا الاتىنى بەلگىلەنەدى. پسيحولوگتەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن بىلىمىنە قويىلاتىن ناقتى تالاپتار ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار كاسىبي قۇپيانى ساقتاۋ، ەتيكالىق نورمالاردى ۇستانۋ جانە مانيپۋلياتيۆتىك ادىستەردى قولدانۋعا تىيىم سالۋ سياقتى قىزمەت قاعيداتتارى بەكىتىلەدى، - دەدى دەپۋتات.
ودان بولەك، پسيحولوگتەردىڭ جانە قىزمەت الۋشىلاردىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى ايقىندالادى.
- قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ستاندارتتاۋ، كاسىبي جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان نورمالار قاراستىرىلعان. سونداي-اق پسيحولوگيالىق قىزمەتتىڭ نىساندارى مەن ادىستەرى بەلگىلەنەدى. مىسالى، پسيحولوگ ءوز قىزمەتى اياسىندا پسيحودياگنوستيكا جۇرگىزۋگە، كەڭەس بەرۋگە، پسيحوكوررەكتسيالىق ادىستەردى قولدانۋعا، وڭالتۋ، داعدارىستان شىعۋ كومەگىن كورسەتۋگە قۇقىلى، - دەدى ا. ءمىسىرالىموۆا.
