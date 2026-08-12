پسيحولوگتاردىڭ ادەپ كودەكسى بەكىتىلەدى
استانا. قازاقپارات - اشىق نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا پسيحولوگتاردىڭ ادەپ كودەكسى جوباسى جاريالاندى.
كودەكس جوباسى «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» زاڭعا سايكەس ازىرلەنگەن. پسيحولوگتاردىڭ مەملەكەتتىك تىزىلىمىندە تىركەلگەن، پسيحولوگيالىق قىزمەتتى جۇزەگە اسىراتىن بارلىق تۇلعا ءۇشىن مىندەتتى بولاتىن كودەكس كاسىبي قۇزىرەتتىلىك، قۇپيالىلىق پەن كاسىبي قۇپيانى ساقتاۋ، اقپاراتتاندىرىلعان كەلىسىمدى مىندەتتى تۇردە الۋ، وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋعا تىيىم سالۋ قاعيداتتارىن رەگلامەنتتەيدى.
ادەپ كودەكسىن بەكىتۋ پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ سالاسىنداعى ءبىرىڭعاي كاسىبي قۇقىقتىق ستاندارتتاردى قالىپتاستىرادى، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى الۋشىلاردىڭ قۇقىقتارى مەن پسيحولوگيالىق دەنساۋلىعىن ادال ەمەس پراكتيكادان قورعايدى، سونداي-اق بىلىكتى مامانداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى مەن مارتەبەسىن ارتتىرادى.
قۇجات 25-تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلعان.
بۇعان دەيىن پسيحولوگتاردىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك ءتىزىلىمى جاسالاتىنىن جازعان ەدىك. ونىڭ كومەگىمەن ازاماتتار ماماننىڭ ديپلومىن، بىلىكتىلىگىن جانە كاسىبي تاجىريبەسىن تەكسەرە الادى.