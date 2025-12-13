پسيحولوگ قارىزعا كىرۋدىڭ پسيحولوگيالىق سەبەپتەرىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - پسيحولوگ شاپاعات ەسجان قارىزدىڭ ءجيى پسيحولوگيالىق يمپۋلستەن باستالاتىنىن ايتتى.
- ادام باقىت گورمونى جەتپەي تۇرسا، ءبىر ساتتىك ەموتسيا ءۇشىن ارتىق شىعىندانىپ، قارىزعا كىرىپ كەتەدى. «ماعان بۇل شىنىمەن كەرەك پە؟» دەگەن سۇراقتى قويۋ ماڭىزدى، - دەيدى مامان.
پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، يمپۋلسيۆتى ساتىپ الۋ كوبىنە ۋاقىتشا باقىت گورمونىن سەزىنۋگە دەگەن ۇمتىلىستان تۋادى. ء دال وسى تۇستا مامان قارىزدان قاشىق جۇرۋگە كومەكتەسەتىن قاراپايىم قاعيدالاردى ۇسىنادى:
ءار نارسەنى ساتىپ الۋدىڭ الدىندا: «ماعان بۇل زات قاجەت پە، الدە كوڭىل كۇي ءۇشىن الىپ تۇرمىن با؟» دەپ سۇراۋ.
ەموتسيانى باقىلاۋ: ۋاقىتشا باقىت سەزىمىن زاتپەن الماستىرۋعا تىرىسپاۋ.
قارىزدى جاسىرماۋ: جاقىندارعا اشىق ايتۋ ارقىلى كۇيزەلىستى ازايتۋ.
شىعىندى جوسپارلاۋ: شامادان تىس سارقىلمايتىن قارجىلىق تەپە-تەڭدىك تابۋ. نەسيە تەك قاجەتتىلىك بولسا عانا الۋ.
قيالدى ىسكە اينالدىرۋ: يدەيانى تابىس كوزىنە باعىتتاۋ.
ەسجاننىڭ ايتۋىنشا، قارىزى بار ادامنىڭ نازارى ۇنەمى مىندەتتەمەگە اۋىپ، كۇندەلىكتى ءومىر ساپاسى تومەندەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارىزعا باتقان جاستاردىڭ سانى كوبەيىپ بارا جاتقانىن جازعان ەدىك.