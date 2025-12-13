ق ز
    14:06, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پسيحولوگ قارىزعا كىرۋدىڭ پسيحولوگيالىق سەبەپتەرىن ءتۇسىندىردى

    استانا. KAZINFORM - پسيحولوگ شاپاعات ەسجان قارىزدىڭ ءجيى پسيحولوگيالىق يمپۋلستەن باستالاتىنىن ايتتى.

    Фото: видеодан алынған скрин

    - ادام باقىت گورمونى جەتپەي تۇرسا، ءبىر ساتتىك ەموتسيا ءۇشىن ارتىق شىعىندانىپ، قارىزعا كىرىپ كەتەدى. «ماعان بۇل شىنىمەن كەرەك پە؟» دەگەن سۇراقتى قويۋ ماڭىزدى، - دەيدى مامان.

    پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، يمپۋلسيۆتى ساتىپ الۋ كوبىنە ۋاقىتشا باقىت گورمونىن سەزىنۋگە دەگەن ۇمتىلىستان تۋادى. ء دال وسى تۇستا مامان قارىزدان قاشىق جۇرۋگە كومەكتەسەتىن قاراپايىم قاعيدالاردى ۇسىنادى:

    ءار نارسەنى ساتىپ الۋدىڭ الدىندا: «ماعان بۇل زات قاجەت پە، الدە كوڭىل كۇي ءۇشىن الىپ تۇرمىن با؟» دەپ سۇراۋ.

    ەموتسيانى باقىلاۋ: ۋاقىتشا باقىت سەزىمىن زاتپەن الماستىرۋعا تىرىسپاۋ.

    قارىزدى جاسىرماۋ: جاقىندارعا اشىق ايتۋ ارقىلى كۇيزەلىستى ازايتۋ.

    شىعىندى جوسپارلاۋ: شامادان تىس سارقىلمايتىن قارجىلىق تەپە-تەڭدىك تابۋ. نەسيە تەك قاجەتتىلىك بولسا عانا الۋ.

    قيالدى ىسكە اينالدىرۋ: يدەيانى تابىس كوزىنە باعىتتاۋ.

    ەسجاننىڭ ايتۋىنشا، قارىزى بار ادامنىڭ نازارى ۇنەمى مىندەتتەمەگە اۋىپ، كۇندەلىكتى ءومىر ساپاسى تومەندەيدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارىزعا باتقان جاستاردىڭ سانى كوبەيىپ بارا جاتقانىن جازعان ەدىك.

