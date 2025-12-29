پسيحولوگ ءومىردى جاقسارتۋعا باعىتتالعان ناقتى 30 قادام ۇسىندى
استانا. قازاقپارات - پسيحولوگ ەكاتەرينا ۆالي ءومىردى جاقسارتۋعا باعىتتالعان ناقتى 30 قادام ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى «دوكتور پيتەر».
تاڭدى اسىقپاي باستاڭىز. ويانعاندا بىردەن اتىپ تۇرماي، كوزدى جۇمىپ، تىنىسىڭىزدى باياۋلاتىڭىز. توسەكتە وتىرىپ بىرنەشە رەت تەرەڭ دەم الىڭىز. ورنىڭىزدان تۇرعان سوڭ دا قايتالاڭىز. كۇن ىشىندە دە وسىنداي سانالى تىنىس الۋعا ءۇزىلىس جاساپ وتىرۋ پايدالى.
دەم العاندا دەنەڭىزگە ءمان بەرىڭىز.
كەز كەلگەن جەڭىل جاتتىعۋ جاساڭىز.
تاڭەرتەڭ ءبىر ستاقان تازا سۋ ءىشىڭىز.
كۇن ىشىندەگى بوساڭسۋ ءراسىمى. جىلى سۋسىن ءىشىپ، بىرنەشە مينۋت تىنىشتىقتا وتىرۋ اعزانىڭ قالپىنا كەلۋىنە كومەكتەسەدى. مۇنداي ساتتەر دەنە مەن پسيحيكا ءۇشىن ءوز-وزىڭىزگە جاسالعان جىلى قامقورلىق رەتىندە قابىلدانادى.
تازا اۋادا 5-10 مينۋت سەرۋەندەۋ.
قاراپايىم جۋىنۋدان باستاپ كونتراستتى دۋشقا دەيىن. بۇل سەرگىتەدى، كورتيزول دەڭگەيىن تومەندەتەدى، ءارى ءوزىڭىزدى جەڭگەندەي ماقتانىش سەزىمىن سىيلايدى.
تەرەزەنى اشىپ، اۋانى تازارتىپ الىڭىز.
كەڭىستىكتى رەتتەڭىز. ۇيدەگى ءبىر رەتسىز بۇرىشتى، كومپيۋتەردەگى جۇمىس ۇستەلىن نەمەسە تەلەفونداعى فايلداردى رەتكە كەلتىرىڭىز.
ءوزىڭىزدى قۇشاقتاڭىز. ءوزىڭىزدى 10 سەكۋند قۇشاقتاۋ - دەنە مەن پسيحيكا ءۇشىن شىنايى رەسۋرس.
سۇيىكتى مۋزىكاڭىزدى تىڭداڭىز.
ءبىر-ەكى ويىڭىزدى قاعازعا ءتۇسىرىپ كورىڭىز. بۇل ويدى جەڭىلدەتەدى.
كۇندى جوسپارلاڭىز. ورىنداۋىڭىز قاجەت بارلىق ءىستى جازىپ شىعىڭىز.
اتقارىلعان ىستەردى سىزىپ تاستاڭىز. ءوزىڭىزدى مىندەتتى تۇردە ماقتاڭىز! بۇل اياقتالعان ءىستىڭ قاناعاتىن سەزىنۋگە كومەكتەسەدى.
كۇننىڭ ۇرانى بولاتىن پوزيتيۆتى اففيرماتسيا ويلاپ تابىڭىز.
العىس ايتۋ ادەتى. كۇن سايىن وزىڭىزگە جانە الەمگە نە ءۇشىن العىس ايتاتىنىڭىزدى ەسكە ءتۇسىرىڭىز.
كۇننىڭ ءبىر باستى تاپسىرماسىنا زەيىن قويۋ - ءتىپتى ول ازىق-تۇلىك الۋ بولسا دا - ءومىردى باقىلاۋدا ۇستاعانداي سەنىم بەرەدى.
كەستەدەن ءبىر قاجەتسىز كەزدەسۋدى، تىزىمنەن ءبىر ءىستى نەمەسە ۇستەلدەن ءبىر ارتىق زاتتى الىپ تاستاڭىز.
وزىڭىزگە بۇرىن بەرگەن ءبىر ۋادەنى ورىنداڭىز.
كەيىنگە قالدىرعان ۇساق «قارىزدى» جابىڭىز.
قىزىقتى دەرەك ءبىلىڭىز، بىردەڭە وقىڭىز نە كورىڭىز، مۇمكىن ەرەكشە ءبىر جەرگە بارىپ قايتىڭىز.
بىرەۋمەن وسى دەرەكتى ءبولىسىڭىز نەمەسە جاي عانا جاعىمدى حابارلاما جىبەرىڭىز.
ۇزاق ۋاقىتتان بەرى كەيىنگە قالدىرىپ جۇرگەن ءبىر ءىستى جاساڭىز.
دەمالىسقا جاعىمدى جوسپار قۇرىڭىز.
ءوزىڭىزدىڭ ەڭ مىقتى ءبىر قاسيەتىڭىزدى ەسكە الىپ، جازىپ قويىڭىز.
ءبىر اپتادان اسا ويىڭىزدا جۇرگەن ءبىر ءىستى جۇزەگە اسىرىڭىز.
ءسىزدى شابىتتاندىراتىن ءبىر ەرەكشە يدەيا ويلاپ تاۋىپ، قاعازعا ءتۇسىرىڭىز.
وسى ايدا سىزگە ەڭ كوپ كومەكتەسكەن ءۇش تارماقتى بەلگىلەڭىز.
كۇنىنە 30-60 مينۋت گادجەتسىز وتكىزىڭىز.
ەرتەڭ-اق ۇيقىڭىز بەن پسيحولوگيالىق كۇيىڭىزدىڭ ايتارلىقتاي جاقسارعانىن بايقايسىز. ەگەر بۇل ادەتكە اينالسا، ءومىر بويى وزىڭىزگە العىس ايتاسىز: مازاسىزدىق پەن كۇيزەلىس ازايادى، ۇيقى قالىپقا كەلەدى، زەيىن قويۋ قابىلەتى ارتادى.