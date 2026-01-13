سيفرلىق تەڭگە العاش رەت ەكسپورتتىق جوباعا باعىتتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دامۋ بانكى اباي وبلىسىنداعى وسىمدىك مايىن سىعاتىن زاۋىتتىڭ ەكسپورتتىق جوباسىنا سيفرلىق تەڭگەمەن نەسيە بەردى.
بۇل وپەراتسيا بىرنەشە قارجى ۇيىمىنىڭ اتسالىسۋىمەن ىسكە استى. قازاقستان دامۋ بانكى قارجى بەرۋشى بولسا، سەنتركرەديت بانكى وسى وپەراتسيانى جۇزەگە اسىراتىن الاڭ ۇسىندى. جوبا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق-كرەديتتىك اگەنتتىگى ارقىلى ساقتاندىرىلىپ، سيفرلىق تەڭگەنى اينالىمعا ەنگىزۋ ۇدەرىسىنە ۇلتتىق بانك پەن «ۇلتتىق تولەم كورپوراتسياسى» ا ق قاتىستى.
- پيلوتتىق رەجيمدە قازاقستان دامۋ بانكى سيفرلىق تەڭگەمەن «Qazaq-Astyq Group» ج ش س- عا شيكىزات ساتىپ الۋعا ارنالعان ەكسپورت الدىنداعى قارجىلاندىرۋ اياسىندا قارىز بەردى. كومپانيانىڭ اباي وبلىسىندا ورنالاسقان ماي ەكستراكسيالاۋ زاۋىتى وسى قولداۋمەن ەكسپورتقا تازارتىلماعان كۇنباعىس جانە راپس مايىن، كۇنباعىس پەن راپس شروتىن، سونداي-اق فوسفاتيدتى كونتسەنتراتتاردى ءوندىرىپ وتىر. جوبا ەكسپورتتى قولداۋعا ارنالعان قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى. قارىزدىڭ ءبىر بولىگى سيفرلىق تەڭگەمەن بەرىلدى. قاراجات وسىمدىك مايىن وندىرۋگە قاجەتتى شيكىزاتتى ساتىپ الۋعا جانە كەيىن ونى ەكسپورتتاۋعا باعىتتالادى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى مارات ەلىبايەۆ سيفرلىق تەڭگەمەن قارىز بەرۋ وتە جىلدام ىسكە اسقان وپەراتسيا بولعانىن ايتادى.
- ونىڭ ماڭىزدى ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى - ماركالاۋ مۇمكىندىگى. بۇل قارىز قاراجاتىنىڭ ماقساتتى پايدالانىلۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە جول اشادى، - دەدى بانك باسشىسى.
ق د ب اتالعان پيلوتتىق ءتاسىلدى سيفرلىق تەڭگەنى ەكسپورتتى قارجىلاندىرۋدا جانە وزگە دە قىزمەتتەردە كەڭىنەن قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىن قالىپتاستىرۋعا نەگىز رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن «دامۋ» قورى دا سيفرلىق تەڭگەمەن العاشقى نەسيەسىن بەرگەنىن جازعان ەدىك.