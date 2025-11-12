سيفرلىق دالەلدەردى سوت وتىرىستارىندا قولدانۋ جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ازىرلەپ جاتقان سيفرلىق كودەكسكە «سيفرلىق دالەل» جانە «سيفرلىق دەلدال» ۇعىمدارى ەنگىزىلمەك.
بۇل ۇعىمداردى زاڭناماعا ەنگىزۋ ارقىلى Yandex Go ،Glovo ،Chocofood سياقتى ەڭبەك پلاتفورمالارىنىڭ، Kaspi ،Wildberries ،OZON سياقتى ماركەتپلەيستەردىڭ، booking, krisha.kz قىزمەت اگرەگاتورلارىنىڭ، مەملەكەتتىك سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى مەن جۇمىس ءتارتىبىن ناقتى بەلگىلەۋگە جول اشادى.
- «سيفرلىق دالەلدەر» ۇعىمى العاش رەت ەنگىزىلىپ وتىر. بۇل ولاردى ازاماتتىق قۇقىقتىق قاتىناستار مەن سوت پروتسەستەرىندە پايدالانۋ مۇمكىندىگىن اشادى. بۇل ساندىق جازبالاردى، جۋرنالدار مەن ترانزاكتسيالاردى زاڭدىق ماڭىز بار كوزدەر رەتىندە تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، — دەدى قۇجاتتى تانىستىرعان ەكاتەرينا سمىشليايەۆا.
ايتا كەتۋ كەرەك، وسى كودەكستى قابىلداۋ ارقىلى سيفرلىق دەرەكتەردى زاڭ جۇزىندە مۇلىك رەتىندە مويىنداۋ ۇسىنىلىپ وتىر.