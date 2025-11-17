سيفرلىق پاترۋل: پوليتسيا دروندارى مىڭداعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتى اشكەرەلەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگىندە پوليتسيا جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان دروندار ءتارىزدى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى جۇيەلى تۇردە ەنگىزۋ جۇمىسى جالعاسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
جول قاۋىپسىزدىگى
پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە جوعارى ءتيىمدى قۇرال رەتىندە تانىلدى. زاماناۋي كامەرالارمەن جابدىقتالعان دروندار جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ بۇزىلۋىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تىركەپ، كۇردەلى جول ۋچاسكەلەرىن باقىلاۋعا جانە دەرەكتەردى جەدەل پوليتسياعا جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. 20 شاقىرىمعا دەيىنگى ۇشۋ قاشىقتىعى ماگيسترالدار مەن قولجەتىمدىلىگى قيىن اۋماقتاردى قوسا العاندا تولىققاندى اۋەدەن پاترۋلدەۋ جۇرگىزۋگە جاعداي جاسايدى. درونداردىڭ كومەگىمەن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ التى مىڭنان استام بۇزۋشىلىعى انىقتالدى. اۋەدەن تۇراقتى باقىلاۋ جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا جانە ىقتيمال قاۋىپتى جاعدايلارعا دەر كەزىندە ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇقارالىق ءىس-شارالارداعى قوعامدىق ءتارتىپ
كونتسەرتتەر، سپورتتىق ماتچتار جانە مەرەكەلىك ءىس-شارالار كەزىندە دروندار باقىلاۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالدى. كامەرالار ادامداردىڭ شوعىرلانعان جەرلەرىن باقىلايدى، كۇدىك تۋدىراتىن ارەكەتتەردى ۋاقىتىلى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە پوليتسيا جاساقتارىن پروبلەمالىق ايماقتارعا جەدەل جىبەرۋگە جاعداي جاسايدى. اۋە مونيتورينگى قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جانە پوليتسيا كۇشتەرىن ءتيىمدى باسقارۋ مۇمكىندىكتەرىن ايتارلىقتاي كەڭەيتەدى.
جەدەل قىزمەت
پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى وقيعا ورىندارىن قاراۋ، جوعالعان ادامداردى ىزدەۋ، قىلمىس ىزدەرىن قۇجاتتاندىرۋ جانە قىلمىستىق احۋالدى باقىلاۋ بارىسىندا بەلسەندى قولدانىلادى. اەروفوتو ءتۇسىرىلىم، بەينەتىركەۋ جانە ناقتى ۋاقىتتاعى باقىلاۋ جينالاتىن دالەلدەردىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، تەرگەۋ پروتسەسىن جەدەلدەتەدى. شىمكەنتتەگى «قاراسورا» جانە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شارالارىن مىسال رەتىندە كەلتىرۋگە بولادى. سينتەتيكالىق ەسىرتكى ساتتى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن 44 جاستاعى ايەلدىڭ قوزعالىسى درون ارقىلى باقىلاۋعا الىندى. بۇل ونىڭ قىلمىس ۇستىندە ۇستالۋىنا مۇمكىندىك بەردى. كولىكتىڭ جۇك سالعىشىنان ەكى كەلىدەن استام ەسىرتكى تابىلدى.
ءى ءى م-نىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسى
پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن قولدانۋ - ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ تسيفرلىق ترانسفورماتسيا باعدارلاماسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. دروندار تەك تەحنيكالىق جاڭالىق قانا ەمەس، كۇندەلىكتى پوليتسيا قىزمەتىندە قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە، جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە قىلمىستاردى اشۋعا كومەكتەسەتىن ناقتى قۇرالعا اينالدى.
وسىدان بۇرىن كامەرا جوق ايماقتاردا كولىكتەردى دروندار باقىلايتىنى انىقتالدى.