سيفرلاندىرۋ، مامان دايارلاۋ: قازاقستان قىتاي كومپانياسىمەن مەموراندۋمعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن قىتايدىڭ Power China كومپانياسى سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم جاساستى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇجاتقا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆ پەن Power China International ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ حاتشىسى، ەۋرازيالىق وڭىرلىك شتابتىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى گو جيۋني قول قويدى.
قۇجات گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردى جاڭعىرتۋ جانە يرريگاتسيالىق جۇيەلەردى رەكونسترۋكتسيالاۋ، بىرلەسكەن باعدارلامالار ارقىلى كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋ جانە تاجىريبە الماسۋ، سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ، ينۆەستيتسيالار تارتۋ، سۋدى ۇنەمدەۋ جانە رەسۋرستاردى ءتيىمدى پايدالانۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق جەراستى سۋىن باسقارۋ سالاسىنداعى ماماندار ءۇشىن وقىتۋ جانە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باعدارلامالارىن ۇيىمداستىرۋ سياقتى باعىتتار بويىنشا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى كوزدەيدى.
«ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگىنە، سۋ شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە جانە Power China كومپانياسىنا قازاقستاننىڭ سۋ سالاسى ماماندارىنا ارنالعان وقۋ كۋرستارىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. بيىل وقۋعا ءتورت توپ قاتىسىپ، بارلىعى 125 مامان بىلىكتىلىگىن ارتتىردى. قول قويىلعان مەموراندۋم اياسىندا بۇل ىنتىماقتاستىق جالعاسىن تاۋىپ، الداعى ۋاقىتتا دا سۋ سالاسى قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن وسىنداي ترەنينگتەر وتكىزىلەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز»، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆ.
ايتا كەتەيىك، كەلەسى جىلى قىتايدا تاعى 200 قازاقستاندىق مامان بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بيىلعىداي، بارلىق شىعىندى قىتايلىق تاراپ ءوز موينىنا الادى.
وسىعان دەيىن جاپپاي سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جولداۋدىڭ نەگىزگى ارقاۋى بولعانى تۋرالى جازدىق.