سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى: 2026-جىلى قانداي سيفرلىق جوبالار جۇزەگە اسادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلدى تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى وتىن-ەنەرگەتيكا كەشەنىنىڭ نەگىزگى پروتسەستەرىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جۇيەلى تۇردە ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.
مينيسترلىكتىڭ ءتاسىلى ەكسپەريمەنتتىك ازىرلەمەلەرگە ەمەس، ينفراقۇرىلىمنىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، اپاتتىلىقتى تومەندەتۋگە جانە شىعىنداردى وڭتايلاندىرۋعا باعىتتالعان قولدانبالى پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا نەگىزدەلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا سالادا ءۇش نەگىزگى پراكتيكالىق كەيس جۇزەگە اسۋدا: ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن قولدانا وتىرىپ، ەلەكتر بەرۋ اۋە جەلىلەرىن ج ي- دەفەكتوسكوپيالاۋ. كومپيۋتەرلىك كورۋ جانە ماشينالىق وقىتۋ تەحنولوگيالارى 4K- كامەرالار، جىلۋ انىقتاۋ جانە ليدار جۇيەلەرىنەن الىنعان دەرەكتەر نەگىزىندە تىرەك كونسترۋكتسيالارى مەن سىمدارداعى اقاۋلاردى، قىزىپ كەتۋلەردى، دەفورماتسيالاردى جانە باسقا دا جاسىرىن تاۋەكەلدەردى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اكۋستيكالىق رەزونانس تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن جىلۋ جەلىلەرىنىڭ روبوتتاندىرىلعان قۇبىرىشىلىك دياگنوستيكاسى. بۇل شەشىم جۇيەنى اشپاي-اق جانە توقتاتپاي-اق قۇبىرلاردىڭ جاي-كۇيىن نۇكتەلىك باعالاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
گاز سالاسىنا ارنالعان ج ي- اسسيستەنت، ول موبيلدى قوسىمشادا تۇسىرىلگەن فوتوسۋرەت ارقىلى گاز ەسەپتەگىشتەردىڭ كورسەتكىشتەرىن اۆتوماتتى تۇردە تانيدى. بۇل ادام فاكتورىن ازايتىپ، ەسەپكە الۋدىڭ دالدىگىن ارتتىرادى.
اتالعان شەشىمدەر پيلوتتىق رەجيمدە اپروباتسيادان ءوتىپ، جوعارى تيىمدىلىگىن كورسەتتى: دياگنوستيكا ۋاقىتى جەدەلدەدى، اپاتتىلىق دەڭگەيى تومەندەدى جانە رەسۋرستاردى ۇنەمدەۋ ايتارلىقتاي ارتتى.
پرەزيدەنت قويعان مىندەتتەرگە سايكەس، 2026-جىلى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلەكتر جانە جىلۋمەن جابدىقتاۋ سالالارىندا ج ي- شەشىمدەردى پيلوتتىق كەزەڭنەن اۋقىمدى ەنگىزۋگە كوشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا: ج ي- دەفەكتوسكوپياداعى اقاۋلار كلاسسيفيكاتورلارىن كەڭەيتۋ، ماگيسترالدىق قۇبىرجولداردا قۇبىرىشىلىك دياگنوستيكا تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق گاز سالاسىنداعى سيفرلىق سەرۆيستەردى ودان ءارى دامىتۋ بار.
سونىمەن قاتار، مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ازىرلەيتىن وتاندىق IT كومپانيالارمەن قول قويىلعان مەموراندۋمدار اياسىندا جۇيەلى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرادى.
2026 -جىلدىڭ تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالانۋى وزىق تەحنولوگيالاردى جەدەل ەنگىزۋگە جانە قازاقستان ەنەرگەتيكاسىن ورنىقتى، تسيفرلىق ءارى تەحنولوگيالىق تۇرعىدان تاۋەلسىز سالاعا اينالدىرۋعا قۋاتتى سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىل قازاقستاندا تسيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا باعىتتالعان ناقتى ينستيتۋتسيونالدىق شەشىمدەر قابىلدانعان كەزەڭ بولدى. ۇكىمەت جاڭا تالاپتار مەن تەتىكتەرگە ەلدى تەحنولوگيالىق بايگەنىڭ سوڭىندا قالدىرمايتىن ماڭىزدى مۇمكىندىك رەتىندە ءۇمىت ارتىپ وتىر.