سيدنەيدەگى شابۋىل: ازا تۇتۋعا بايلانىستى كەيبىر روجدەستۆولىق شارالار بولمايدى
استانا. KAZINFORM - سيدنەيدە روجدەستۆونى تويلاۋعا شەكتەۋ قويىلدى. بارلىق ءىس-شارالار 21-جەلتوقسانعا دەيىن توقتاتىلادى، دەپ حابارلايدى Report.
بوندي-بيچتەگى شابۋىل قۇرباندارىنا قۇرمەت پەن ەۆرەي قاۋىمداستىعىمەن ىنتىماقتىڭ بەلگىسى رەتىندە بۇكىل قالا بويىنشا روجدەستۆولىق شامدار اق گيرلياندالارعا اۋىستىرىلادى. الاڭدارعا قويىلعان شىرشالاردا شامدار جاعىلمايدى. سونداي-اق دىبىستىق شوۋلار ۇيىمداستىرىلمايدى. «قالاداعى روجدەستۆولىق اندەر» باعدارلاماسى ءبىر اپتاعا كەيىنگە شەگەرىلدى.
سونىمەن قاتار سيدنەيدىڭ دارلينگ حاربورىندا روجدەستۆولىق وتشاشۋلاردىڭ كەيبىرى توقتاتىلعان.
ايتا كەتەيىك، حانۋككا مەرەكەسىن تويلاۋ كەزىندە سيدنەي جاعاجايىندا اتىس بولدى.
تەراكت سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى جيىرماعا جۋىقتاپ، اۋرۋحانالارعا جارالانعان 40 ادام جەتكىزىلدى.
بۇل لاڭكەستىكتى اكەسى مەن بالاسى ۇيىمداستىرعانى انىقتالدى. بۇل تۋرالى اۆستراليانىڭ جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس شتاتى پوليتسياسىنىڭ كوميسسارى مال لەنون مالىمدەدى.