سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستە ەشكىمگە اياۋشىلىق بولمايدى - قىرعىزستان پرەزيدەنتى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستە ءتىپتى تۋىستارىن دا ايامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان باسشىسى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ساياساتتى جالعاستىرۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتتى.
- جەمقورلىققا جول جوق. ەشكىمگە اياۋشىلىق بولمايدى. ءتىپتى ءوزىمنىڭ جاقىن تۋىستارىمدى دا ايامايمىن. الايدا مەنىڭ تۋىستارىم مەن بالالارىم مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەمەيدى، سوندىقتان كوڭىلىم تىنىش. جەمقور ادام كىسى ولتىرۋشىدەن دە قاۋىپتى. ەگەر قىلمىسكەر ءبىر ادامدى ولتىرسە، جەمقور تۇتاس مەملەكەتتى قۇرتادى. سوندىقتان مەن سىزدەردەن جەمقورلىققا قارسى كۇرەستە كومەكتەسۋلەرىڭىزدى سۇرايمىن. ۇكىمەتتەگى جەمقورلىق جانە قارجى جىمقىرۋ تۋرالى مىنبەردەن اشىق ايتىڭىزدار. ەشكىمنەن قورىقپاڭىزدار، مەن سىزدەردىڭ جاعىڭىزدا بولامىن، - دەدى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىسى دەپۋتاتتارعا ۇندەۋىندە.
ەسكە سالا كەتسەك، سادىر جاپاروۆ بىشكەكتە وتكەن 4-حالىقتىق قۇرىلتايدا سويلەگەن سوزىندە قىرعىزستان سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەسەتىنىن مالىمدەدى.