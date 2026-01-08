سىبايلاس جەمقورلىق تۋرالى حابارلاعاندارعا 24 ميلليون تەڭگەدەن استام سىياقى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى 2025 -جىلى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى باعىتتا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ، 895 ادامنىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەسەپتىك كەزەڭدە 1052 قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، ونىڭ 969 ى بويىنشا تەرگەۋ اياقتالعان. سونىڭ ىشىندە 860 قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
- تەرگەۋ بارىسىندا سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتارىنىڭ باسىم بولىگى پارا الۋ جانە بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ دەرەكتەرىنە قاتىستى ەكەنى انىقتالعان. قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە ەل بيۋدجەتىنە 16,1 ميلليارد تەڭگە قايتارىلىپ، قۇنى 3,3 ميلليارد تەڭگە بولاتىن مۇلىككە تىيىم سالىندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونداي-اق سىبايلاس جەمقورلىق فاكتىلەرى تۋرالى حابارلاعانى ءۇشىن 61 ازاماتقا جالپى سوماسى 24,2 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سىياقى تولەنگەن.
ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل باعىتىنداعى جۇمىستاردىڭ الداعى ۋاقىتتا دا جالعاساتىنىن مالىمدەدى.