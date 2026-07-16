سەمەي ورمانىنداعى ءورت: تىكۇشاقتار مەن قوسىمشا كۇشتەر جۇمىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا شىققان ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ءورت 16-شىلدە كۇنى ساعات 09:45 تە «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى بورودۋليحا فيليالى قامىشەن ورمانشىلىعىنىڭ 57-ورامىندا تىركەلگەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءورتتى سوندىرۋگە مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ 7 قىزمەتكەرى، 1 اۆتوتسيستەرنا، 1 كىشى ورمان ءورت ءسوندىرۋ پاترۋلدىك كەشەنى، 1 تراكتور، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ 30 قىزمەتكەرى مەن 8 تەحنيكاسى، سونداي-اق «قازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ق ك- نىڭ Bambi Bucket سۋ توگۋ قۇرىلعىسىمەن جابدىقتالعان اۋە كەمەسى جۇمىلدىرىلدى،-دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
ءورت وشاعىنا قوسىمشا كۇش رەتىندە 2 اۆتوتسيستەرنا، 2 تراكتور، 1 كىشى ورمان ءورت ءسوندىرۋ پاترۋلدىك كەشەنى جانە 11 ورمان كۇزەتى قىزمەتكەرى جىبەرىلدى. سونىمەن قاتار AS350 تىكۇشاعى مەن 4 اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتشىسى، سونداي- اق كاتونقاراعايدان م ي-8 تىكۇشاعى جولعا شىققان.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءورتتى وقشاۋلاۋ جانە ءسوندىرۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. جاعداي باقىلاۋدا،- دەپ مالىمدەدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى.