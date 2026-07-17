سەمەي ورمانىنداعى ءورت: بەلسەندى اشىق جانۋ وشاقتارى قالمادى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن جالپى كولەمى 864 توننا سۋ توگىلدى.
جەدەل شتاب جاعدايدى تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر. بارلىق جۇمىلدىرىلعان قىزمەتتەردىڭ ۇيلەسىمدى ءىس-قيمىلىنىڭ ناتيجەسىندە ءورتتىڭ ودان ءارى تارالۋىنا جانە ەلدى مەكەندەرگە قاۋىپ تونۋىنە جول بەرىلگەن جوق.
قازىرگى ۋاقىتتا بەلسەندى اشىق جانۋ وشاقتارى جوق. ءورت تولىق سوندىرىلگەنگە دەيىن كۇشتەر مەن قۇرالدار كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
قايتا تۇتانۋدىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا كۇيگەن اعاشتار مەن ورمان توسەنىشتەرىن بولشەكتەۋ، سونداي-اق توپىراقپەن كومۋ جانە سۋ سەبۋ (پروليۆكا) جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
ءورتتىڭ تارالۋىنا جانە جاڭا ءورت وشاقتارىنىڭ پايدا بولۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ءورت اۋماعىنىڭ پەريمەترى بويىنشا مينەرالداندىرىلعان جولاقتار جاسالىپ، جەر جىرتۋ (وپاشكا) جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن جالپى كولەمى 864 توننا سۋدى قۇرايتىن 376 رەت سۋ توگۋ جۇمىسى ورىندالدى.
ايتا كەتەلىك ايتا كەتەلىك سەمەي ورمانىنداعى ءورت 60 گەكتار اۋماقتى شارپىدى. سونىمەن قاتار «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ءورت شىققان سوڭ لاگەردەگى 200 گە جۋىق بالا ەۆاكۋاتسيالاندى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىمەن ەكى مينيستر «سەمەي ورمانىنا» اتتاندى. سونىمەن قاتار قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اۆياتسياسى اباي وبلىسىنداعى ءورتتى سوندىرۋگە جۇمىلدىرىلدى. وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب جۇمىس ىستەپ جاتىر.